Trường đoạn thác loạn trong phim siêu anh hùng

Mùa ba series đình đám "The Boys"mang đến cảnh thác loạn của loạt nhân vật có siêu năng lực, trong tập sáu mang tên "Herogasm".

Trong tập phim ra mắt ngày 24/6, William Butcher (Karl Urban) bắt tay Soldier Boy (Jensen Ackles) nhằm trừ khử thủ lĩnh Homelander (Antony Starr). Bù lại, Soldier Boy sẽ có cơ hội trả thù các đồng đội cũ đã phản bội mình.

Trường đoạn thác loạn kéo dài nằm ở 30 phút cuối tập phim, khi Starlight (Erin Moriarty) và Mother’s Milk (Laz Alonso) thâm nhập vào bữa tiệc hoan lạc hàng năm của giới siêu anh hùng hạng C.

Trường đoạn Herogasm kinh tởm song không kém phần hài hước.

Khán giả chứng kiến nhiều cảnh khỏa thân chính diện. Các supes (tên gọi những siêu nhân trong phim) dùng siêu năng lực của mình để ân ái, trên nền những tiếng rên rỉ khoái lạc. Gây sốc hơn chính là hình ảnh The Deep (Chace Crawford) quan hệ với một con bạch tuộc, khắc họa thú cảm bệnh hoạn của nhân vật được cài cắm từ các tập trước.

Trên TVLine, nhà sản xuất Eric Kripke của series nói những phân đoạn đặc tả chi tiết cuộc thác loạn tập thể theo “phong cách siêu anh hùng” trần trụi hơn những gì mà khán giả đại chúng từng được chứng kiến trên sóng truyền hình, "chỉ có phim khiêu dâm mới có thể khắc họa sinh động hơn"

Trước khi tập 6 ra mắt, đội ngũ truyền thông còn hóm hỉnh đăng tải dòng cảnh báo: “Một số phân cảnh có thể không phù hợp với một số, gần như là, thành thật mà nói là toàn bộ người xem. Nhưng hãy yên tâm rằng bất cứ mối quan hệ đồng thuận nào được miêu tả, dù là người, động vật, siêu anh hùng hay người thường đều không có thật, không làm tổn hại đến ai; vì thực tế là chúng tôi chi tiền cho khâu hiệu ứng nhiều đến mức lố bịch”.

Đoạn kết của tập 6 còn gây chú ý với màn so găng giữa Soldier Boy và Homelander. Theo nguyên tác, nhân vật của Jensen Ackles có vai trò mờ nhạt. Song trên màn ảnh, Soldier Boy trở thành tuyến trung tâm, với tính cách và siêu năng lực thú vị.

Người hâm mộ thỏa lòng với màn đối đầu giữa hai "trùm sỏ" giới siêu anh hùng.

Herogasm lấy cảm hứng từ phần ngoại truyện 6 tập cùng tên của The Boys, phát hành năm 2009. Trên phiên bản phim truyền hình, nhiều tình tiết được thay đổi để phù hợp kịch bản, cũng như tạo bất ngờ cho người hâm mộ nguyên tác. Tập 6 được nhiều cộng đồng yêu truyện tranh quốc tế đánh giá cao về độ chiều fan. Phần đông người xem tán đồng việc trường đoạn 18+ là cần thiết, nhằm khắc họa sự mục ruỗng của các siêu anh hùng trên phim.

The Boys chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của hãng WildStorm, thuộc DC Comics. Phim xoay quanh hành trình báo thù của William Butcher và các đồng đội, sau khi người thân của họ bị nhóm anh hùng biến chất The Seven hãm hại.