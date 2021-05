Trường đầu tiên ở TP.HCM tổ chức thi lớp 10 trong mùa dịch

Mã Trần Phú Khang (Tri Tôn, An Giang) bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở An Giang để lên TP.HCM để dự thi vào trường Phổ thông Năng khiếu. “Em rất thích trường Phổ thông Năng khiếu và cũng có ý định học phổ thông ở TP.HCM. Do dịch bệnh nên quá trình ôn thi của em cũng có phần bất lợi, những ngày qua em chỉ ôn online, nhưng hy vọng sẽ phát huy tốt trong kỳ thi lần này”. Khang chia sẻ.