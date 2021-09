Trường đầu tiên ở TP.HCM đề xuất cho học sinh đến lớp từ ngày 4/10

Trao đổi với Zing tối 28/9, thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An, cho biết trường đề xuất tổ chức dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tiếp từ ngày 4/10. Phương án đề xuất đã được gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ, UBND huyện Cần Giờ và Sở GD&ĐT TP.HCM.

Do bộ tiêu chí an toàn trường học của TP.HCM chưa được chính thức ban hành, trường tiến hành chuẩn bị theo những tiêu chí trong dự thảo và quy định chung của ngành y tế.

Thầy Ngọc cho biết trong phương án đề xuất, trường chỉ dự định cho 131 học sinh của 5 lớp (hai lớp 6, hai lớp 9 và một lớp 12) đi học trở lại. Lớp 12 có sĩ số đông nhất là 30 em, đảm bảo giãn cách theo quy định trong dự thảo của bộ tiêu chí an toàn trường học mà không cần chia phòng.

Trường sẽ sắp xếp cho 131 học sinh này học trực tiếp kết hợp trực tuyến theo hình thức 50/50. Số học sinh còn lại tiếp tục học trực tuyến 100%.

Thời gian đầu, việc dạy học trực tiếp mang tính chất thí điểm. Kết thúc tuần đầu tiên, trường và cơ quan quản lý sẽ tổng kết, đánh giá lại các tiêu chí an toàn để quyết định mở rộng mô hình này hay không.

Trường THCS - THPT Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An. Ảnh: NTCC.

"Thời gian qua, cơ sở vật chất của trường không bị trưng dụng cho công tác chống dịch nên luôn trong trạng thái sẵn sàng. Số máy đo thân nhiệt cầm tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu chấm điểm theo dự thảo bộ tiêu chí an toàn trường học, trường đạt 95 điểm", vị hiệu trưởng cho hay.

Trường có 27 giáo viên (24 người đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19). Thời gian tiêm mũi 2 của các thầy, cô đã hơn 14 ngày.

"Một điểm thuận lợi là đa số giáo viên của trường đều cư trú tại huyện Cần Giờ, trong đó nhiều người ở ngay tại xã đảo Thạnh An. Nếu đề xuất được duyệt, trường đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp", thầy Ngọc thông tin.

Dự thảo bộ tiêu chí an toàn trường học của Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra điểm đánh giá tương ứng với mức độ an toàn.

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm trong thời gian triển khai dạy học trực tuyến vừa qua, thầy cô, học sinh gặp nhiều khó khăn. Với đặc điểm xã đảo, đường truyền mạng chập chờn, ảnh hưởng lớn việc dạy online.

Phần lớn học sinh của trường không có máy tính xách tay, phải dùng điện thoại của người thân. Trường có 16 học sinh không thể tham gia học trực tuyến, giáo viên phải trực tiếp đi giao tài liệu, bài tập cho các em.

"Với thực tế khó khăn như vậy nên khi huyện Cần Giờ được đánh giá là vùng an toàn, xã đảo Thạnh An lại nằm biệt lập với đất liền, trường đã chuẩn bị chu đáo, chúng tôi rất mong được mở cửa trở lại đón học sinh", thầy Ngọc nói.

Trong cuộc họp ngày 23/9, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp tại các điểm trường an toàn, trước mắt là tại xã đảo Thạnh An. Cần Giờ là một trong 3 địa phương được thành phố đánh giá an toàn, cùng huyện Củ Chi và quận 7.

Trả lời về đề xuất của huyện Cần Giờ, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết việc cho học sinh trở lại trường phải căn cứ quyết định của lãnh đạo và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.