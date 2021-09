Trường đại học xin lỗi sau vụ sinh viên bị đuổi khỏi lớp online

Giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết sinh viên bị đuổi khỏi lớp học online vì không thực hiện đúng quy ước ban đầu. Sau đó, ông cho sinh viên trở lại lớp học trực tuyến.

Sáng 20/9, lãnh đạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM họp với các bộ phận về sự việc giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết video lan truyền trên mạng được ghi tại buổi học trực tuyến ngày 16/9 của Khoa Điện - Điện tử. Giảng viên là ông L.M.T.

Theo nội dung tường trình của giảng viên, do đặc thù môn học khó, thầy giáo thống nhất từ đầu, yêu cầu sinh viên tập trung nghe giảng, không hiểu phải hỏi ngay. Người dạy sẽ đặt nhiều câu hỏi để nắm tình trạng tiếp thu của sinh viên.

Giảng viên lý giải việc cho sinh viên ra khỏi lớp vì em không tập trung nghe giảng và chưa thực hiện đúng quy ước ban đầu của lớp học. Việc làm này nhằm gây sự chú ý và định hướng sinh viên tập trung vào bài học. Sau đó, giảng viên đã để sinh viên trở lại lớp.

Ông T. đã cung cấp cho Phòng Thanh tra Giáo dục 2 video quay bài giảng ngày hôm đó với độ dài 40 phút 1 giây và 1 giờ 13 phút 35 giây. Phòng Thanh tra Giáo dục đã xác minh tại thời điểm 35 phút 21 giây của đoạn video thứ hai, giảng viên L.M.T. đã cho phép sinh viên trở lại lớp học.

Cuối buổi học, giảng viên có giải thích về việc vì sao mời sinh viên ra khỏi lớp và đề nghị buổi học sau cố gắng lên tiếng để nắm tình hình hiểu bài giảng, dù có trả lời được hay không.

Giảng viên L.M.T. nhận lỗi vì đã nóng tính và thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ cũng như xử lý tình huống sư phạm. Ông xin lỗi sinh viên khi các câu hỏi, yêu cầu của mình vô tình xúc phạm đến các em.

Giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phải giải trình và bị xem xét xử lý trách nhiệm khi đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online.

Lãnh đạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khẳng định trường sẽ tổ chức rà soát quy chế tổ chức giảng dạy trực tuyến, bồi dưỡng giảng viên về nâng cao hiệu quả và kiểm soát tình huống trong dạy học trực tuyến, khắc phục hạn chế và nâng cao tính tương tác, tạo môi trường giao tiếp hiệu quả.

Nhà trường tiếp tục ghi nhận kịp thời ý kiến phản hồi nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Đồng thời, trường sẽ tổ chức xem xét mức độ và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan theo quy định.

Nhà trường cũng xin lỗi vì sự việc đáng tiếc, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, sinh viên.

Trước đó, ngày 17/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại buổi học online của khoa Điện - Điện tử (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), trong đó, giảng viên đã có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi.

Cụ thể, khi một sinh viên nhờ thầy nhắc lại bài vì mưa to nghe không rõ, giảng viên đã thông báo cho em này ra khỏi lớp vì “Mưa to quá học để làm gì? Đi ngủ đi ha. Cái việc to hay không, anh phải tự lấy tai nghe anh để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng cho anh nhiều lần”.

Sau khi đuổi nam sinh ra khỏi lớp, thầy giáo này còn yêu cầu những em còn lại bật camera và nói "Tôi là Nguyễn Văn A, có đầy đủ tai, mắt và các giác quan như người bình thường", mới được tiếp tục học.