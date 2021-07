Trường đại học hỗ trợ tài chính và nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam

ĐH Auckland giới thiệu khóa học miễn phí và gói trợ cấp chi phí chỗ ở cho sinh viên quốc tế đồng ý học trực tuyến, trước khi biên giới mở cửa theo chương trình Auckland Advantage.

Bên cạnh khóa học miễn phí và gói trợ cấp chi phí chỗ ở, sinh viên Việt Nam còn nhận được các dịch vụ hỗ trợ độc quyền để đạt kết quả tốt trong học tập và xây dựng sự nghiệp tại Vietnam Study Hub - trung tâm học tập tại Việt Nam khai trương vào ngày 19/7.

Các sinh viên quốc tế hoàn tất 120 tín chỉ trực tuyến của chương trình cử nhân tại Đại học Auckland được miễn học phí khóa học. Ngoài ra, sinh viên quốc tế sẽ nhận trợ cấp 50% chi phí chỗ ở trong 3 tuần ở New Zealand khi biên giới mở cửa trở lại. Đây là trải nghiệm văn hóa thú vị cho sinh viên Việt Nam khi chung sống cùng hơn 5.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia.

Đại học Auckland thuộc top 100 trường đại học toàn cầu.

Thông qua chương trình thực tập vi mô ảo (virtual micro internship), nhà trường hỗ trợ sinh viên kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành trên thế giới, bao gồm Deloitte, KPMG, Pagoda và CRCC Asia.

Wei Heng Pok - sinh viên quốc tế đang theo học tại trường - chia sẻ: “Tôi đã thực tập tại Deloitte New Zealand một tháng và làm việc trong nhóm 5 người để tạo ra sơ đồ chiến thuật các sự kiện bền vững cho phòng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Trong tình hình Covid-19, đây là thời điểm thích hợp để tôi tìm hiểu cách thức hoạt động của các doanh nghiệp tại Auckland và những thách thức họ phải đối mặt. Thời gian thực tập ngắn giúp tôi cam kết dễ dàng hơn và tôi hào hứng khi được làm việc trong một nhóm với các sinh viên quốc tế”.

Sinh viên có nhiều cơ hội phát triển bản thân qua các khóa thực tập.

Thông qua chương trình thực tập vi mô ảo, sinh viên được phát triển năng lực và kỹ năng làm việc, mở rộng mạng lưới mối quan hệ, xây dựng sự nhạy bén trong thương mại, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình, đồng thời nhận chứng chỉ từ trường sau khi hoàn tất khóa thực tập.

George Wu - một sinh viên quốc tế khác của Đại học Auckland - cho biết: “Kỳ thực tập vi mô đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thực tế đầu tiên về quản lý dự án và động lực học hệ thống. Điều này cho tôi kinh nghiệm về cách làm việc từ xa trong môi trường nhóm và giúp tôi nâng cao các kỹ năng mềm”.

Trong thời gian chờ đợi biên giới quốc tế mở cửa trở lại, sinh viên Việt Nam được cấp quyền ra vào Vietnam Study Hub. Đây là không gian học tập ấn tượng tại Trung tâm Sunwah Inno ở TP.HCM (trong điều kiện cơ quan chức năng cho phép hoạt động bình thường). Sinh viên cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ riêng về học tập trực tuyến với các gia sư giàu kinh nghiệm từ Summa Education - công ty hoạt động trong lĩnh vực dạy kèm và luyện thi quốc tế tại TP.HCM.

Không gian học tập tại Trung tâm Sunwah Inno.

Đến với Vietnam Study Hub, sinh viên được hỗ trợ hướng nghiệp trực tiếp hoặc trực tuyến từ Song An - doanh nghiệp xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục và tư vấn nghề nghiệp. Song An đã đào tạo hơn 650 chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Việt Nam. Các chuyên gia có chứng nhận từ Song An hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để các bạn tự tin trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Độc giả tìm hiểu thêm về các chương trình miễn giảm học phí, trợ cấp chi phí chỗ ở, hỗ trợ học tập và nghề nghiệp dành riêng cho sinh viên Việt Nam tại đây.