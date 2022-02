Trưởng công an xã tử vong bên vệ đường

Thượng úy Nguyễn Hữu Thái được phát hiện tử vong bên đường quốc lộ 46 qua Nghệ An. Công an địa phương xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, khoảng 23h ngày 21/2, thượng úy Nguyễn Hữu Thái (31 tuổi, Trưởng công an xã Cát Văn) chạy xe máy trên quốc lộ 46. Khi chạy về gần trụ sở xã Cát Văn, xe anh Thái đâm vào tường rào của trại cá. Công an huyện Thanh Chương phối hợp với đơn vị nghiệp Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. "Thượng úy Thái về công tác tại xã hơn một năm nay, được đánh giá là người chu đáo, làm việc có trách nhiệm", lãnh đạo địa phương thông tin. Xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.