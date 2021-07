Trưởng công an xã lao xuống sông bắt trộm

Trên đường tìm nơi tiêu thụ tài sản vừa trộm được, Vui đã lao xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ khi bị công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Ngày 1/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Tín (27 tuổi) và Phạm Thành Vui (26 tuổi, cùng ngụ thị trấn An Châu) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 30/6, Vui dùng xe máy chở Tín đến ấp Đông Phú 1 của xã Vĩnh Thành để trộm bộ lư đồng tại nhà chị Hà Thị Luộc. Trong lúc đi tìm nơi tiêu thụ, 2 tên trộm bị tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thành yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Phạm Thành Vui (trái) và Nguyễn Hồng Tín. Ảnh: Tiến Tầm.

Sợ công an phát hiện hành vi trái pháp luật, Vui lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lúc Tín bị cảnh sát không chế, Vui chạy thoát khoảng 200 m rồi nhảy xuống sông. Trưởng công an xã Vĩnh Thành lao theo Vui để bắt thanh niên này.