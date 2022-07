Trưởng công an huyện Đức Hòa nói về cáo buộc bắt cóc Diễm My

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng công an huyện Đức Hòa, nói video cáo buộc công an đánh người, bắt cóc Diễm My được nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai dàn dựng để gây phức tạp tình hình.

Người dân theo dõi phiên xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai qua màn chiếu Sáng 20/7, hàng trăm người dân có mặt tại Trung tâm văn hóa huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để theo dõi phiên xử vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai qua màn chiếu.

14h ngày 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tiếp tục xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Được HĐXX thẩm vấn với tư cách bị hại trong vụ án, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết đã có kiến nghị xét xử các hành vi vi phạm của những người trong hộ bà Cao Thị Cúc.

Về đoạn clip do nhóm ở Tịnh thất Bồng Lai đăng tải lên mạng có nội dung tố Công an huyện Đức Hòa đánh người, bắt cóc cô gái có tên Diễm My, ông Sơn khẳng định những nội dung này là hoàn toàn sai sự thật.

HĐXX hỏi bị hại, những người liên quan đến vụ án. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khi Công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm My) tìm giúp con gái. Ban chỉ huy Công an huyện Đức Hòa đã phân công cán bộ tên Thắng để thụ lý.

Ông Thắng đã mời Diễm My và vợ chồng bà Mai đến làm việc, sau đó giao My cho gia đình.

“Không có chuyện đánh người hay gây khó khăn cho nhóm người bà Cúc tại Công an huyện Đức Hòa”, ông Sơn nói và cho rằng nhóm bà Cúc dàn dựng video, đăng lên mạng để gây phức tạp tình hình. Trưởng công an huyện đề nghị xử lý theo quy định pháp luật bởi hành động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và Giáo hội Phật giáo.

Cán bộ công an tên Thắng cũng cho biết được Ban chỉ huy Công an huyện Đức Hòa giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân.

“Khi giải quyết tin báo, tôi có mời Diễm My và ông Thắng - bà Mai lên làm việc. Khi đó Diễm My không hợp tác nên tôi không lập được biên bản làm việc. Ông Thắng - bà Mai gặp Diễm My thì cô gái tự nguyện về. Lúc đó, ông Thắng có đơn xin bảo lãnh My về với gia đình”, cán bộ công an nói.

Sau khi Diễm My và gia đình ra về, một số người trong hộ bà Cúc đã lớn tiếng. "Khi phát hiện vụ việc, tôi ra giải thích nhưng những người này vẫn la lối, cho rằng công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My. Việc này ảnh hưởng đến uy tín, gây rối an ninh trật tự. Khi sự việc xảy ra, tôi không thấy có sự việc đánh nhau”, ông Thắng khẳng định.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại tòa chiều 20/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Còn cha mẹ Diễm My cho biết trước năm 2019, con gái có đến nhà bà Cúc. Sau đó, Diễm My bỏ nhà đi luôn. Gia đình đến tìm kiếm thì những người trong hộ bà Cúc không cho gặp, nên họ gửi đơn đến công an.

“Khi công an mời vợ chồng tôi và Diễm My lên làm việc tại công an huyện, tinh thần con tôi hoảng loạn, không đủ lý trí, nên tôi nhờ công an gọi xe cứu thương đưa con gái về trị bệnh”, ông Thắng cho biết.

Còn bà Mai cũng khẳng định Diễm My tự nguyện về với cha mẹ, không bị cưỡng ép. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, Diễm My lại bỏ nhà đi. Đến nay, gia đình không biết Diễm My ở đâu.

Ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù. Cáo trạng xác định năm 2016, ông Vân cùng các bị cáo đến sống tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.