Trường cấm TikTok, sinh viên lách luật bằng cách tắt Wi-Fi

Tuần này, các cơ sở của Đại học Texas tại Austin, Dallas, San Antonio và Arlington (Mỹ) bắt đầu tạm dừng quyền truy cập TikTok trên các thiết bị và Wi-Fi do nhà trường cung cấp. Thông tin này được nhà trường công bố hôm 17/1.

Lệnh cấm được thực hiện theo chỉ thị của Thống đốc bang Texas Greg Abbott vào tháng 12. Không riêng Texas, nhiều tiểu bang khác của Mỹ cũng đang áp dụng chính sách tương tự nhằm đề phòng các vấn đề rủi ro liên quan bảo mật thông tin.

Insider đã phỏng vấn 4 sinh viên của Đại học Texas tại Austin - một trong số đó có tài khoản TikTok với hàng nghìn người theo dõi - để hỏi cảm nhận của họ khi trường cấm TikTok. Một trong số đó cho biết lệnh cấm không thể cản họ truy cập nền tảng này.

Muturi Mwangi, sinh viên năm hai tại Đại học Texas ở Austin, nói rằng TikTok là nơi anh đăng những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày ở trường đại học. Hiện, tài khoản của nam sinh có hơn 1.300 người theo dõi.

Khi biết về lệnh cấm của trường, Mwangi rất thất vọng vì anh dùng TikTok thường xuyên.

"Khi ở trường, tôi dùng TikTok khá nhiều. Thông thường, tôi sẽ lướt TikTok vào giờ giải lao giữa các tiết học, khi đi dạo quanh Speedway", nam sinh cho biết.

Mwangi không hiểu vì sao nhà trường cấm TikTok, nhưng anh dự định sẽ tiếp tục dùng lén bằng cách dùng VPN hoặc mạng riêng. Nam sinh đã có kinh nghiệm dùng VPN vì trước đây, trường trung học của anh cũng chặn các ứng dụng như TikTok.

Tương tự, Etta Carpender, sinh viên năm cuối của Đại học Texas tại Austin, nói rằng cô sẽ tìm cách giải quyết lệnh cấm TikTok. Được biết, nữ sinh đang sở hữu tài khoản TikTok với 2.000 người theo dõi.

Carpender là thành viên đội chèo thuyền của trường và cô lo ngại việc cấm TikTok sẽ khiến đội khó thu hút nhân tài. Hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một công cụ để các sinh viên tương lai tìm hiểu về cuộc sống ở trường đại học.

Khác với những sinh viên tìm cách dùng TikTok bất chấp lệnh cấm, nhiều sinh viên khác của Đại học Texas lại ủng hộ quy định của nhà trường.

Brienne (21 tuổi) là một trong số những sinh viên ủng hộ. Nữ sinh cho biết trước đây cô từng dùng TikTok nhưng sau đó đã ngừng sử dụng. Brienne nhận thấy việc lướt ứng dụng này gây "lú lẫn" nên đã dừng lại.

Skylur, sinh viên năm hai, cũng đồng ý với lệnh cấm của nhà trường. Sinh viên này nói rằng TikTok khiến mọi người khó nói chuyện với nhau vì ai cũng dán mặt vào điện thoại.

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.