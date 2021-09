Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên bị kỷ luật

Chiều 10/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Xuân Hà, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Đào Thị Lý Len, Phó văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo thông báo, trong lúc giãn cách xã hội nhưng ông Hà và bà Len đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Riêng bà Len còn khai báo không trung thực về họ tên, năm sinh khi cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kết luận vi phạm của ông Hà, bà Len là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Hà; Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Len.

Theo bản tường trình, chiều 10/8, bà Len hẹn ông Hà đến khu vực gần rừng dương ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, để mượn tiền.

Chiều 10/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, kiểm tra ôtô và một xe đạp điện đậu dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên. Khu vực này không có dân cư, chỉ là đất trống và rừng dương.

Người lái ôtô là ông Hà đã xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên cấp để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa từ ngày 6/8 đến ngày 15/8.

Khi tổ kiểm tra hỏi về lý do đến địa điểm vắng vẻ này, ông Hà nói “đi xem đất”. Hai người này cùng bị phạt mức 2 triệu đồng do ra đường không có lý do cấp thiết.