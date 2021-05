Trước khi bị từ chối hẹn hò, Ben Affleck từng đào hoa như thế nào?

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ben Affleck từng chinh phục nhiều mỹ nhân, nổi tiếng nhất là Jennifer Lopez, Jennifer Garner và minh tinh Gwyneth Paltrow.

Ngày 5/5, US Weekly đưa tin Ben Affleck cũng có lúc phải “muối mặt” khi tán tỉnh phụ nữ qua mạng xã hội. Ít ai ngờ tài tử từng được People vinh danh là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2002 bị nữ diễn viên trẻ, kém tên tuổi từ chối hẹn hò vì tưởng là kẻ giả mạo.

“Tôi từ chối hẹn hò vì tưởng ai đó sử dụng hình ảnh của Ben. Anh ấy sau đó gửi video qua Instagram và nói rằng "Nivine, tại sao em không ghép đôi với tôi? Tôi là Ben đây!’”, nữ diễn viên trẻ nói và chia sẻ lại video Ben Affleck cưa cẩm cô lên mạng xã hội.

Trước khi bị diễn viên kém tên tuổi từ chối hẹn hò, Ben Affleck là tài tử thường xuyên vào danh sách những sao nam quyến rũ, đẹp trai nhất thế giới…

Từng có một Ben Affleck điển trai, đào hoa bậc nhất Hollywood

Năm 2002, People nói lý do họ chọn Ben Affleck là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh vì anh là “mẫu người lý tưởng, hào phóng, điển trai và trí tuệ”.

Thời điểm đó, Ben Affleck vừa bước sang tuổi 30, nổi tiếng với vai diễn Rafe McCawley trong bộ phim Trân Châu Cảng của đạo diễn Michael Bay. Nam diễn viên cũng chiếm được cảm tình nhiều khán giả khi đóng vai Chuckie Sullivan trong Good Will Hunting (1997).

Kể từ khi thăng hoa trong sự nghiệp, sao phim Batman thường xuyên vào danh sách sao nam quyến rũ bậc nhất Hollywood của nhiều bảng xếp hạng uy tín như People, Expert Pro, Decider…

Vẻ điển trai của Ben Affleck từng hớp hồn nhiều minh tinh Hollywood. Ảnh: Getty.

Những năm đầu 2000 có thể xem là thời kỳ Ben Affleck ở đỉnh cao. Anh có nhiều vai diễn gây tiếng vang. Song, lắm tài đi kèm với nhiều tật. Trên truyền thông, tình trường của Ben Affleck rất phức tạp. Anh nổi tiếng là người đàn ông đào hoa ở Hollywood.

Thập niên 1990, mối tình nổi tiếng nhất của Ben Affleck là với mỹ nhân Gwyneth Paltrow. Thời điểm đó, Insider gọi họ là cặp tình nhân quyền lực nhất Hollywood.

Sau khi gặp gỡ tại bữa tiệc do nhà sản xuất Harvey Weinstein tổ chức, họ tiếp tục đóng chính trong Bounce. Trong thời gian hai năm từ 1998-2000, Ben và người yêu vài lần hợp tan. Đến tháng 10/2002, mỹ nhân Iron Man chính thức xác nhận chia tay người yêu vì không hợp nhau.

Ben Affleck không giữ được vợ sau 11 năm chung sống. Ảnh: Film Magic.

Sau khi chia tay Gwyneth Paltrow, sao phim Gone Girl hẹn hò với Jennifer Lopez, sau lần gặp gỡ trên phim trường Gigli. Sau khi công khai mối quan hệ, họ nhanh chóng trở thành một trong những đôi tình nhân được chú ý nhất nhì Hollywood. Hai ngôi sao nổi tiếng được truyền thông đặt biệt danh là "Bennifer".

Tuy cầu hôn J.Lo bằng nhẫn kim cương nhưng chuyện tình giữa hai ngôi sao cũng không đi đến đâu. Họ hủy hôn và đổ lỗi cho truyền thông.

Thời điểm ấy, Paltrow - bạn gái cũ của Ben Affleck - nói nguyên nhân đổ vỡ cuộc hôn nhân phần lớn đến từ tài tử. "Ben luôn phức tạp hóa cuộc sống. Tuy là chàng trai tuyệt vời, anh ấy vẫn có nhiều điểm khó hiểu. Tôi hy vọng anh biết điều gì nên và không nên", cô trả lời EW.

Sau cuộc tình với J.Lo, ngôi sao người Mỹ hẹn hò Jennifer Garner. Trong sinh nhật lần thứ 33 của bạn gái, nam diễn viên quỳ gối cầu hôn cùng nhẫn kim cương nặng 4,5 carat và được Garner chấp nhận.

Cuộc hôn nhân giữa Ben Affleck và Jennifer Garner kéo dài từ năm 2004-2015. Tuy chung sống 11 năm và có với nhau ba người con nhưng nam diễn viên không giữ được vợ.

E! Online từng cho rằng nguyên nhân cuộc chia tay là do Ben Affleck ngoại tình với bảo mẫu. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, Ben Affleck khẳng định để mất Garner là sai lầm lớn nhất đời anh.

Ngoài ra, Ben Affleck còn có vài cuộc tình thoáng qua với Lindsay Shookus, Shauna Sexton, Katie Chery...

Nhưng giờ đây, sau nhiều năm, Ben Affleck không còn "đặc quyền" hẹn hò bóng hồng nổi tiếng, thậm chí bị diễn viên mới nổi từ chối.

Tình duyên lận đận ở tuổi U50

Sau khi thất bại với nhiều cuộc tình từ thoáng qua hậu ly hôn, Ben Affleck cố gắng “sửa chữa lỗi lầm” sau khi hẹn hò Ana de Armas. Tài tử Batman V Superman: Dawn Of Justice gặp gỡ bạn gái trên phim trường Deep Water.

Truyền thông phương Tây cho rằng nam diễn viên “cuồng bạn gái” từ khi công khai mối quan hệ. Từ việc sẵn sàng hộ tống Ana de Armas về Cuba, đến thăm gia đình bạn gái… nam diễn viên làm nhiều cách để trói buộc trái tim của bóng hồng đang lên ở Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với US Weekly, tài tử sinh năm 1972 cho biết anh nghiêm túc với tình trẻ sau nhiều mối tình không thành. Ana de Armas từng gặp gỡ các con của Ben Affleck. Tài tử Mỹ cũng muốn sinh con cùng bóng hồng Cuba.

Ben Affleck và Ana de Armas khi còn mặn nồng.

Những điều trên hứa hẹn một chuyện tình đẹp. Truyền thông phương Tây từng dự đoán Ben Affleck sớm kết hôn với người đẹp Cuba. Vì vậy, thông tin họ chia tay khiến nhiều người bất ngờ.

Theo People, mỹ nhân phim James Bond là người quyết định chấm dứt mối quan hệ. Ana de Armas không muốn sống ở Los Angeles trong khi tài tử Gone Girl phải ở đây vì bổn phận làm cha, công việc riêng.

Chia sẻ với People, người bạn thân của Ben Affleck nói rằng anh muốn gác lại chuyện hẹn hò, bắt tay vào công việc thay vì những cuộc tình lãng mạn. “Anh ấy chấp nhận sự thật rằng cuộc sống độc thân đôi khi tốt hơn”, nguồn tin nói.

Vì câu nói của người bạn, vì thông tin tài tử Trân Châu Cảng lập lời thề "không quen ai khác, muốn độc thân sau khi thất tình", chuyện Ben Affleck tán tỉnh phụ nữ qua mạng xã hội lại càng bị mang ra châm chọc.

Khi Nivine chia sẻ video Affleck tán tỉnh cô kèm bài viết “Xin lỗi Ben” đã nhận nhiều lượt tương tác. Theo US Magazine, chỉ sau vài giờ, bài đăng nhận hơn 132.000 lượt nhấn thích, 894.000 lượt xem và gần 2.000 bình luận. Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận: “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới sao lại đến mức này?", bên cạnh đó nhiều ý kiến nhắc lại lời thề độc thân mới đây của Ben Affleck.

Việc tán tỉnh đồng nghiệp trẻ nhưng bị từ chối diễn ra trong bối cảnh Ben Affleck qua lại với hôn thê cũ Jennifer Lopez, sau khi cô hủy hôn với cầu thủ bóng bầu dục Alex Rodriguez.

Ngày 29/4, paparazzi bắt gặp J.Lo và nam diễn viên đi chơi riêng. Họ được nhìn thấy cùng ngồi trên xe SUV của Ben Affleck. Phóng viên ghi nhận nam diễn viên đến nhà bạn gái cũ suốt 3 giờ đồng hồ.

J.Lo liên tục được Ben Affleck đến thăm sau khi quay xong phim ở Cộng hòa Dominica. Theo Page Six, nam diễn viên ba lần đến nhà tình cũ trong tháng 3. Trang tin cũng khẳng định J.Lo đến khách sạn Bel-Air thuê ngày 23/4 để gặp gỡ hôn phu cũ.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết không có chuyện Ben Affleck quay lại với J.Lo. "Nhiều năm qua họ thường xuyên gặp gỡ, giữ liên lạc", nguồn tin nói với TMZ.

Hiện, Ben Affleck vẫn sống độc thân ở tuổi 49.