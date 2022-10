Trước ca sĩ Hồ Ngọc Hà, những sao Việt nào bị mất trộm tài sản?

Ngoài ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhiều sao Việt như Nhật Kim Anh, Minh Hằng, Ngọc Trinh… cũng bị kẻ gian lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra làm rõ vụ căn biệt thự của bà Hồ Thị Ngọc Hà (ca sĩ Hồ Ngọc Hà) ở phường Thảo Điền bị mất trộm tài sản.

Sáng cùng ngày, người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của nữ ca sĩ này có dấu hiệu bị đột nhập. Qua kiểm tra, nạn nhân phát hiện bị trộm nhiều tài sản có giá trị. Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang ở nước ngoài và không có mặt ở căn biệt thự này. Được biết, căn biệt thự này được một tổ bảo vệ trông coi 24/24.

Nhật Kim Anh bị trộm tài sản hơn 4,5 tỷ đồng

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh cũng từng bị mất trộm tài sản khi vắng nhà. Vào tháng 7/2019, trong một lần đi làm việc từ Cần Thơ về TP.HCM, nữ ca sĩ kiêm diễn viên này dùng điện thoại kiểm tra camera an ninh thì phát hiện phòng mình bị đột nhập.

Về đến nhà, Nhật Kim Anh phát hiện nhiều tài sản có giá trị đã bị kẻ gian lấy mất. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, các đối tượng gây ra vụ việc lần lượt bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng (cùng 37 tuổi, quê Ninh Bình) là bạn bè quen biết từ trước. Chiều 14/7/2019, Sơn rủ Thăng đến công viên khu dân cư Camelia (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để trộm cắp. Sơn mang theo xà beng và dao đột nhập nhà bà Đỗ Thị Kim Huê (ca sĩ Nhật Kim Anh), còn Thăng cảnh giới bên ngoài.

Vào được nhà nữ ca sĩ, Sơn lấy trộm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng, 400 triệu đồng… với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng .

Nhóm liên quan vụ trộm cắp ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh.

Sau khi trộm thành công, Sơn cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) bán 100 lượng vàng. Trang được cho 100 triệu đồng sau khi bán số vàng này cho một tiệm vàng ở quận 6 được 3,9 tỷ đồng .

Giữa tháng 10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt Sơn, Thăng, Trang. Làm việc với công an, cả 3 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Sơn thừa nhận gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng .

Ngày 27/4, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với các bị cáo Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng và Trần Thị Nhã Trang.

Sau một tuần nghị án, chiều 4/5, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn 18 năm tù, Trần Minh Thăng (cùng 37 tuổi, quê Ninh Bình) lĩnh 12 năm tù cùng tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Trần Thị Nhã Trang lĩnh 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngọc Trinh mất bộ sưu tập đồng hồ giá trị 10 - 15 tỷ đồng

Tháng 3/2021, người mẫu, diễn viên Trần Thị Ngọc Trinh (Ngọc Trinh) đã báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ trộm đột nhập và lấy mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 10- 15 tỷ đồng .

Ngọc Trinh từng gây xôn xao khi báo mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Theo lời Ngọc Trinh, cô đang ngủ thì thấy có người vào phòng. Nữ ngoài mẫu này giả vờ đang say giấc để đảm bảo an toàn. Sau khi biết kẻ trộm rời đi, Ngọc Trinh mới tá hỏa hô hoán, đồng thời chạy ra ngoài gọi trợ lý và thông báo đến bảo vệ khu vực.

Kiểm tra tài sản, Ngọc Trinh cho biết bị mất trộm hơn 10 chiếc đồng hồ giá trị.

Ngọc Trinh sống trong căn biệt thự tại TP Thủ Đức. Sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc Trinh tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng 30/3, Ngọc Trinh trình báo vụ việc với Công an TP Thủ Đức (TP.HCM). Do số tài sản mất có giá trị lớn, Công an TP Thủ Đức đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh.

Trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Minh Hằng

Vào tháng 12/2015, căn biệt thự triệu đô trên đường Bùi Tá Hán, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) của ca sĩ Minh Hằng bị trộm đột nhập, lấy mất tài sản trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng . Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở Nhật làm đại sứ cho một nhãn hàng.

Theo đó, khuya 25/12/2015, người nhà ca sĩ Minh Hằng đi công việc về thì phát hiện căn biệt thự 3 tầng lầu của gia đình bị trộm đột nhập. Chiếc két sắt để tại phòng ngủ chứa nhiều tài sản có giá trị đã bị trộm cạy bung, nằm lăn lóc giữa nhà.

Chiếc két sắt nhà Minh Hằng bị trộm cạy phá.

Vụ việc được gia đình nữ ca sĩ trình báo cơ quan chức năng.

Theo khai báo của người nhà ca sĩ Minh Hằng, tài sản bị mất trộm, gồm: 1 giỏ xách trị giá 30.000 USD , 1 đồng hồ đeo tay có giá trị 25.000 USD , 1 nhẫn có đính kim cương và 400 triệu đồng tiền mặt. Ước tính tổng tài sản bị mất khoảng 1,6 tỷ đồng .

Ca sĩ Đăng Khôi bị trộm mất 800 triệu đồng

Vào năm 2016, ca sĩ Đăng Khôi cho biết anh bị kẻ gian vào nhà ở quận 7 TP.HCM rồi trộm 800 triệu đồng.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, sự việc xảy ra sau khi gia đình anh rời khỏi nhà từ 17h30 đến 20h để đi chúc Tết. Đến khoảng hơn 20h, khi trở về nhà thì mọi người phát hiện đồ đạc bị lục tung, két sắt bị phá.

Theo hình ảnh camera ninh ghi lại, kẻ trộm đột nhập vào nhà Đăng Khôi rồi bình tĩnh phá các lớp bảo vệ, lục tung nhà, tìm tài sản và đục két sắt. Sau vụ việc, gia đình Đăng Khôi ngay lập tức đã có biện pháp tăng cường an ninh.