Trung vệ Hàn Quốc thành 'hàng nóng' chuyển nhượng

PSG là ông lớn mới nhất đánh tiếng muốn chiêu mộ Kim Min-jae trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Theo RMC Sport, PSG xem Min-jae là mục tiêu số một để củng cố hàng thủ. Giám đốc Điều hành PSG, Luis Campos, đã gặp đại diện của trung vệ người Hàn Quốc. Campos cho rằng Min-jae sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn tới đẳng cấp mới tại PSG.

Phía Min-jae chưa vội nhận lời PSG. Ưu tiên của trung vệ thuộc biên chế Napoli vẫn là gia nhập Premier League, nơi MU, Liverpool và Chelsea quan tâm anh. Trong số đó, MU được cho là CLB muốn có chữ ký của Min-jae nhất và dự chi khoảng 60 triệu euro.

Min-jae nằm trong nhóm cầu thủ được săn đón nhiều nhất châu Âu ở kỳ chuyển nhượng tới. Tại Italy, Inter và Juventus cũng cân nhắc gia nhập cuộc đua chiêu mộ trung vệ này.

Napoli đã chi 18,05 triệu euro để chiêu mộ Min-jae trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trong mùa 2022/23, ngôi sao 26 tuổi khẳng định vị thế trung vệ hàng đầu Serie A. Min-jae được Who Scored chấm 7,1 điểm cho màn trình diễn ở cả mùa Serie A 2022/23. Còn tại Champions League, sau 9 trận, anh được chấm 7,2 điểm.

Phong độ của Min-jae nằm trong nhóm 5 trung vệ ổn định nhất tại châu Âu. Đó là lý do giá trị của ngôi sao này tăng hơn gấp 3 so với đầu mùa 2022/23. Min-jae còn hợp đồng dài hạn tại Napoli, do đó các CLB khác phải chi đậm nếu muốn sở hữu trung vệ đắt nhất lịch sử châu Á.

Min-jae cao 1,9 m, mạnh trong khâu không chiến và phán đoán tình huống. Anh là mẫu trung vệ tranh chấp trực diện, liên tục va chạm, do đó được đánh giá phù hợp với môi trường Premier League.

Ten Hag chê cầu thủ, trách trọng tài sau thất bại của MU Chiến lược gia người Hà Lan không hài lòng với trọng tài cũng như sự thiếu hiệu quả và tập trung của các cầu thủ Man United trong trận thua Brighton rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội).