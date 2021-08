Trung úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ trực chốt Covid-19 trên quốc lộ 1 qua Nghệ An, một trung úy công an bị ôtô tải tông trúng, tử vong.

Sự việc xảy ra tối 6/8, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo địa phương, trung úy Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) - cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu khi băng qua quốc lộ 1 không may bị ôtô tải (chưa rõ danh tính người cầm lái) tông trúng.

Cú tông mạng khiến trung úy Chiến ngã xuống đường, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu song không qua khỏi.

“Trung úy Chiến được tăng cường trực chốt phòng dịch Covid-19 tại ngã tư giao quốc lộ 1 với đường liên xã Quỳnh Văn gần một tuần nay. Nạn nhân chưa lập gia đình, có hoàn cảnh khó khăn”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.