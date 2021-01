Trung úy công an bị tố nổ súng, đánh đập người dân

Đình chỉ công tác hai cảnh sát đánh nhau với người dân

Do mâu thuẫn cá nhân, hai cán bộ công an TP Châu Đốc (An Giang) đã đánh nhau với người dân tại khu vực bến xe cũ và bị đình chỉ công tác, chờ xác minh xử lý.