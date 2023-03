Trung tâm thương mại ở TP.HCM không đủ sức hút với giới trẻ

Ngoài chức năng mua sắm (shop and go) như trước đây, một số nơi mở rộng thêm khu ăn uống, thể hình và giải trí (all-in-one destination) để biến thành trung tâm phong cách sống tích hợp.

Sau khi đi dạo một vòng, Hồ Linh (sinh năm 2000) và cả nhóm dừng chân tại máy trò chơi trước thang cuốn. “Nhiều trung tâm thương mại giờ chỉ đặt vài máy game thùng lác đác vài chỗ, chứ không còn làm hẳn một khu như xưa. Điều này có thể là do mỗi nơi có đặc thù riêng và hướng đến tệp khách hàng khác nhau. Riêng tôi thích Saigon Center nhất vì có nhiều quầy đồ ăn, cách bố trí giữa các cửa hàng cũng thuận tiện đi lại”, Linh nói.

Ngoài Gen Z có cách chi tiêu khác, thế hệ Millennials (1980-1996) cũng cân nhắc lại về sự ưu tiên của mình dành cho các trung tâm thương mại. Theo nhiều báo cáo, đây là nhóm dành ít thời gian hơn cho không gian mua sắm so với những người sau năm 1996.

Ở một số nhà hàng, thực khách vẫn xếp hàng, ngồi đợi để đến lượt vào dùng bữa. Riêng những quán cà phê nằm ở mặt tiền lại luôn đông đúc hơn so với những cửa hàng bên trong.

Huyền Thương (sinh năm 2000) thỉnh thoảng cùng bạn bè đến Gigamall (trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức) để chơi bowling. Cô cho rằng các trung tâm thương mại không còn thu hút như xưa một phần là do sự ra đời của các nền tảng mua sắm trực tuyến. “Tôi đến vào giờ cao điểm nhưng cũng thấy khá vắng vẻ. Tôi nghĩ nguyên nhân cũng đến từ việc chi phí sinh hoạt tăng cao, sức chi giảm nên mọi người không tiêu nhiều vào sắm sửa, thư giãn như trước”, Thương nhận xét.

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.