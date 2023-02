Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An chưa thể hoạt động trở lại

Sau 2 ngày tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An khám xét trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, đến nay đơn vị này vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Hình ảnh ghi nhận ngày 6/2 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy.

Ngày 6/2, nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết sau khi Công an Nghệ An tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra ở trung tâm đăng kiểm thì một số máy móc đang bị tạm giữ và niêm phong.

“Đang chờ ý kiến của cơ quan công an, sau khi có thông tin chính thức thì mới ủy quyền công việc điều hành trung tâm. Máy móc đang bị niêm phong nên bộ phận in tem đăng kiểm chưa thể làm việc. Dự kiến trung tâm hoạt động trở lại trong 3-4 ngày tới”, nguồn tin từ Sở GTVT Nghệ An cho hay.

Trước đó, ngày 4/2, một tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An (số 72, đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP Vinh).

Trưa cùng ngày, nhiều cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Đồng thời mời nhiều lãnh đạo và cán bộ đăng kiểm viên lên cơ quan làm việc.

Lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong nhiều bộ máy tính, tài liệu; một số phòng hồ sơ tại trung tâm cũng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an cũng yêu cầu lãnh đạo và các cán bộ đăng kiểm ký nhiều biên bản, giấy tờ khác nhau.

Đến 13h cùng ngày, việc khám xét mới được hoàn tất. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Nguyễn Trinh Tài (SN 1969), Phó giám đốc thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, tại TP Vinh. Ông Tài là một trong 4 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.