Trung tâm chăm sóc con của sản phụ F0 dừng hoạt động

Trong tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát và TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới, Bệnh viện Hùng Vương thông báo dừng hoạt động Trung tâm H.O.P.E từ ngày 31/10.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, trong thời gian hoạt động từ ngày 25/8 đến 31/10, Trung tâm H.O.P.E đã chăm sóc cho hơn 257 trẻ sơ sinh có mẹ là F0 và gia đình chưa có điều kiện đón về.

Trong số đó, có 241 bé đã được về nhà, 16 bé được đưa về chăm sóc tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trung tâm H.O.P.E tiếp nhận trẻ sơ sinh có mẹ là F0, đang điều trị ở Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trước đó, Trung tâm H.O.P.E (Have Only Positive Expectation), đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2 (quận 5, TP.HCM), là nơi chăm sóc những trẻ sơ sinh có mẹ là F0 đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.

Nếu trẻ khỏe mạnh, đủ điều kiện xuất viện, bệnh viện sẽ bàn giao lại cho gia đình. Nếu trẻ được xuất viện mà gia đình chưa có điều kiện đón sẽ được chuyển đến Trung tâm H.O.P.E.

Tại H.O.P.E, các bé được các bảo mẫu chăm sóc, đồng thời được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ về sữa, tã và vật dụng cần thiết. Khi gia đình đón bé từ H.O.P.E về sẽ không phải thanh toán chi phí.