Trung Quốc xây dựng trạm quan sát trên khu vực tranh chấp với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc đã xây dựng một trạm quan sát hiện đại có thể theo dõi mọi động tĩnh từ phía Ấn Độ 24/24 trong mọi điều kiện thời tiết, trên khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Trong một bản tin dài 10 phút, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết một trung đội quân giải phóng nhân dân (PLA) đã tổ chức lễ thành lập đồn trong tháng này. Đồn được xây dựng trên vách đá cao hơn 5.592 m so với mực nước biển ở cao nguyên Doklam - khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ, South China Morning Post cho biết.

“So với các cơ sở của Ấn Độ vẫn được xây dựng bằng tường đá, trạm quan sát của Trung Quốc hiện đại hơn và sẵn sàng chiến đấu trong mọi cuộc giao tranh có thể xảy ra”, Zhou Chenming, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói.

Đồn 5592 vốn là một điểm dừng tạm thời của lính biên phòng Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới năm 2017. Giờ đây, nó đã được xây dựng thành một trạm quan sát với các tấm kính lắp xung quanh, cho phép quan sát 24/24 và trong mọi điều kiện thời tiết.

Một binh sĩ Trung Quốc dùng ống nhòm quan sát từ bên trong tiền đồn mới hoàn thành ở khu vực tranh chấp. Ảnh chụp màn hình CCTV.

Theo CCTV, trạm quan sát thuộc căn cứ quân sự Shigatse ở Tây Tạng, nằm gần nơi xảy ra cuộc đụng độ biên giới năm 2017. Đoạn video của CCTV quay tại trạm quan sát cho thấy các binh sĩ được trang bị vũ khí công nghệ cao, bao gồm súng máy hạng nặng, súng cối và xe bọc thép địa hình.

Trạm quan sát được xây dựng bằng các rọ đá. Nhiệt độ bên trong được duy trì ở mức 18 độ C, so với âm 20 độ C bên ngoài.

Chaturvedy Rajeev Ranjan, một nhà quan sát quân sự ở New Delhi, cho biết chính phủ Ấn Độ cũng cung cấp hậu cần toàn diện cho quân đội ở biên giới, bao gồm quần áo và thiết bị hỗ trợ mùa đông từ Mỹ và các đối tác.

“Hậu cần cho các tiền đồn ở biên giới của Ấn Độ đã được cải thiện và chuẩn bị tốt hơn để đối phó với kẻ thù và mùa đông khắc nghiệt. Quân đội Ấn Độ cũng tạo ra các cơ sở lưu trú thông minh với hệ thống điện và sưởi”, ông Ranjan nói.

Trung Quốc và Ấn Độ bị cuốn vào tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ qua. Xung đột gần đây nhất là cuộc đụng độ vào tháng 6/2020 ở thung lũng Galwan khiến 20 binh sĩ Ấn Độ, cùng một số lượng chưa rõ của Trung Quốc, thiệt mạng.