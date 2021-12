Trung Quốc quyết tâm giữ Zero Covid-19, Tây An hóa 'thành phố ma'

Quy mô của đợt dịch lần này ở Tây An nếu so với các nơi khác trên thế giới thì vẫn chưa phải là lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm theo đuổi chiến lược "Zero Covid", Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt. Ảnh chụp từ trên cao của một nút giao thông vắng bóng xe cộ ở thành phố Tây An ngày 28/12. Ảnh: Tao Ming/Tân Hoa xã.