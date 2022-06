Trung Quốc nới phong tỏa, nỗi lo ùn ứ hàng hóa vẫn chưa dừng

Khi Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa, hàng hóa tồn đọng được thông quan, các cảng biển ở Mỹ và châu Âu có thể chứng kiến lượng tàu thuyền tăng đột biến và tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo công cụ theo dõi chuỗi cung ứng của CNBC, Trung Quốc đã nới lỏng lệnh phong tỏa tại một số thành phố lớn, nhưng trong những ngày qua, một số điểm nóng vẫn làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu.

Các biện pháp Zero-Covid, tức đưa ca nhiễm mới về 0, của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, sản xuất và hậu cần. Lượng sản phẩm hoàn chỉnh sụt giảm phản ánh xuất khẩu từ Thượng Hải sang Mỹ lao dốc.

Thượng Hải - trung tâm tài chính với 25 triệu dân, nơi có cảng biển đông đúc nhất thế giới - dự kiến không mở cửa hoàn toàn cho đến cuối tháng 6.

Các cảng Trung Quốc Tàu Container Xe tải Thời gian tại cảng (xuất khẩu) Tổng Thượng Hải Tắc nghẽn Bình thường Tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Ninh Ba Tắc nghẽn Tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Thanh Đảo Tương đối tắc nghẽn Tắc nghẽn Tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Thiên Tân Tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tắc nghẽn Bình thường Tắc nghẽn Hạ Môn Tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Diêm Điền Tương đối tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Bình thường Bình thường

Tắc nghẽn nghiêm trọng

Để tận dụng thời gian, các hãng vận tải biển phải tăng cường hủy chuyến hoặc bỏ qua một vài bến cảng trong lộ trình. Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Theo Sea-Intelligence, tàu thuyền bị trễ trung bình 7 ngày so với bình thường. Điều này gây khó khăn cho các nhà quản lý hậu cần trong việc lên kế hoạch. Crane Worldwide Logistics tiết lộ họ đang tư vấn khách hàng nên thông báo trước khoảng 3-4 tuần để đặt chỗ trên tàu.

Chi phí hậu cần sẽ được chuyển cho người tiêu dùng. Chi phí nhiên liệu tăng cao cũng góp phần lớn vào áp lực lạm phát.

Còn theo ông Andreas Braun - Giám đốc sản phẩm Vận tải đường biển EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tại Crane Worldwide Logistics, các nhà xuất khẩu châu Âu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm container được dùng để chở hàng xuất khẩu. Họ cũng lo ngại về cuộc đình công ở cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức tính theo khối lượng.

Các cảng tại châu Âu Tàu Thời gian tại cảng (xuất khẩu) Xe tải Container Tổng Liverpool Bình thường Bình thường Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Bình thường Felixtowe Bình thường Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tắc nghẽn Bình thường Rotterdam Bình thường Bình thường Bình thường Tương đối tắc nghẽn Bình thường Antwerp Bình thường Bình thường Bình thường Tương đối tắc nghẽn Bình thường Bremerhaven Bình thường Tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Hamburg Tương đối tắc nghẽn Bình thường Tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn

“Nguy cơ về một cuộc đình công đang cản trở hoạt động tại cảng. Tàu thuyền đang xếp hàng ở vịnh Đức để chờ dỡ hàng tại cảng Hamburg", ông Braun chia sẻ.

"Sự phối hợp giữa các nhà khai thác cảng và vận tải đa phương thức ngày càng tệ đi. Chúng tôi cho rằng tình hình tại các cảng ở Đức sẽ còn trầm trọng hơn nữa trong tương lai", vị chuyên gia cảnh báo.

Ông Braun cảnh báo tình trạng tắc nghẽn sẽ càng tồi tệ hơn và số container có sẵn cũng ít đi vì tình trạng ứ đọng hàng hóa ở Trung Quốc.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt cũng đang bị gián đoạn. “Hoạt động của ngành đường sắt sẽ tiếp tục bị hạn chế cho đến khi có thông báo mới”, cảng Đức cảnh báo.

Lượng tàu thuyền tăng đột biến

Cảng New York và New Jersey được dự báo sẽ chứng kiến lượng tàu thuyền cập cảng "tăng dựng đứng", bắt đầu từ 6-8 tuần sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

“Các container nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 29,6% tổng lượng hàng nhập khẩu của chúng tôi. Nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với với tỷ trọng hàng Trung Quốc cập cảng Los Angeles và Long Beach, vốn cao gấp 2 lần so với cảng New York - New Jersey", bà Bethann Rooney - Giám đốc Cảng vụ New York & New Jersey - tiết lộ.

Các cảng tại Mỹ Thời gian trung bình từ khi thả neo đến lúc cập cảng Thời gian tại cảng (xuất khẩu) Tàu Tổng Oakland Bình thường Tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Tắc nghẽn Savannah Tắc nghẽn Bình thường Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Charleston Tương đối tắc nghẽn Bình thường Bình thường Bình thường NY/NJ Bình thường Tương đối tắc nghẽn Bình thường Bình thường Houston Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường LA Bình thường Tương đối tắc nghẽn Tương đối tắc nghẽn Bình thường Seattle Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

"Nếu không thể giảm lượng hàng nhập khẩu tồn đọng và giải phóng các container trong vài tuần tới, sẽ rất khó để xử lý sự gia tăng đột biến của lượng hàng từ Trung Quốc", bà cảnh báo.

Tất cả cảng Bờ Đông đều chứng kiến lượng tàu đi lên. Nói với CNBC, lãnh đạo cảng Savannah cho biết số lượng tàu thuyền đang tăng đột biến và có thể đạt kỷ lục trong tháng này.

"Cảng đang đối mặt với tình trạng tắc nghẽn", ông Alex Charvalias tại Marine Traffic chia sẻ. "Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Tàu thuyền có thể phải chờ tại cảng tới 10 ngày", vị chuyên gia cảnh báo.