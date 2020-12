Trung Quốc muốn nắm thóp chuỗi cung ứng Mỹ?

Trung Quốc đang tìm mọi cách để kiểm soát nguồn cung ứng Mỹ, khiến Washington dễ bị phụ thuộc vào Bắc Kinh.

The Hill dẫn lời ông Lucas Kunce, Giám đốc An ninh quốc gia tại Dự án Tự do Kinh tế Mỹ, cho rằng Washington đang dễ bị tổn thương và phụ thuộc nhiều vào Bắc Kinh.

Theo ông Kunce, một số người có mặt trong các phiên điều trần quốc hội về thuế quan gần đây tiết lộ rằng Mỹ sẽ không thể sản xuất các sản phẩm thiết yếu, bao gồm hệ thống vũ khí, nếu không sử dụng đến nguồn lực của Trung Quốc.

“Trung Quốc đã chiếm được toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta, gây tổn thương đến nước Mỹ. Người lao động Mỹ có thể mất đi nhiều công việc đặc thù, những ngành vốn được trả lương hậu hĩnh”, ông nói.

Trung Quốc đang tìm cách để nắm thóp chuỗi cung ứng Mỹ. Ảnh: Images China.

Giải thích thêm, ông Kunce cho rằng bằng việc nắm thóp được cỗ máy tạo lợi nhuận trong nền kinh tế Mỹ, Bắc Kinh đã làm mọi cách để tiếp cận các cá nhân và cả nền kinh tế Mỹ, từ đó nhằm sở hữu ngành công nghiệp, trí tuệ, cơ sở sản xuất của Washington.

“Để nắm được mọi thứ, Bắc Kinh sẵn sàng chiều theo ý những cá nhân theo đuổi lợi nhuận, bởi họ phát hiện ra rằng tất cả những gì có trong nền kinh tế Mỹ đều do những người trên kiểm soát”, ông nói.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đưa hơn 60 công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vấn đề an ninh quốc gia. Trong số đó, phải kể đến SMIC (nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc) và DJI (công ty sản xuất phương tiện bay không người lái). Động thái này càng làm gia tăng căng thẳng của mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.