Trung Quốc lặng lẽ phong tỏa tân khu Hùng An

Khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới Olympic Bắc Kinh 2022, giới chức đã lặng lẽ áp lệnh phong tỏa với tân khu Hùng An - nơi cách thủ đô 100 km về phía tây nam - để phòng dịch.

Khoảng 1,2 triệu người ở tân khu Hùng An - khu kinh tế mới thành lập cách Bắc Kinh 100 km về phía tây nam - không được phép ra khỏi nơi sinh sống. Thông tin này được nhân viên phòng chống dịch bệnh địa phương xác nhận với AFP vào ngày 28/1.

"Chúng tôi dự đoán việc này (phong tỏa) sẽ kéo dài khoảng một tuần, nhưng thời gian chính xác thì chưa chắc chắn", nhân viên phòng chống dịch bệnh ở quận Hùng - một trong ba quận của khu vực - cho biết.

Họ nói thêm rằng các hạn chế bắt đầu từ tuần này, vào hôm 25/1 - cùng ngày chính quyền một quận khác ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc từ trước tới nay vẫn luôn đưa tin rộng rãi về các đợt phong tỏa. Tuy nhiên, các hạn chế tại Hùng An lại được thực hiện một cách lặng lẽ mà không được thông báo công khai, khiến một số cư dân trong khu vực nhầm lẫn.

Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược "Zero Covid-19". Ảnh: AFP.

Thông tin này nổ ra ngay trước thềm Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra vào ngày 4/2. Olympic Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sẽ được tổ chức trong bong bóng khép kín nghiêm ngặt để làm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.

Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược "Zero Covid-19". Các thành phố lớn như Tây An và An Dương đã trải qua các đợt phong tỏa nghiêm ngặt trong những tuần gần đây, khi người dân không được phép rời khỏi nhà cho đến khi trải qua hàng loạt vòng xét nghiệm diện rộng và dịch bệnh được kiểm soát.

Tây An đã được dỡ phong tỏa vào đầu tuần này sau khi tình hình lạc quan hơn. Nhưng những ổ dịch lớn vẫn liên tiếp xuất hiện, bao gồm cả ở Bắc Kinh và thành phố cảng Thiên Tân gần đó.

Trong ngày 28/1, Trung Quốc ghi nhận 39 trường hợp mắc Covid-19.