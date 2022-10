Trung Quốc làm lại phim 'Ngôi nhà hạnh phúc' bản điện ảnh

"Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Hoa ngữ đã bắt đầu quay với sự tham gia diễn xuất của Trương Lệ và Dennis Oh.

Nữ diễn viên Trương Lệ. Ảnh: Sohu.

Ngày 19/10, Sina đưa phim điện ảnh Ngôi nhà hạnh phúc bắt đầu khởi quay ở Trung Quốc. Tác phẩm là bản làm lại theo bộ phim ăn khách Hàn Quốc do Song Hye Kyo và Bi Rain đóng chính vào năm 2004.

Theo Sina, nữ diễn viên Trương Lệ sẽ đóng vai của Song Hye Kyo, trong khi nam người mẫu, diễn viên Dennis Oh thủ vai của Bi Rain. Nội dung của Ngôi nhà hạnh phúc bản Trung vẫn bám sát nguyên tác, đặc biệt là câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, nhà sản xuất xứ tỷ dân vẫn tiến hành cải biên một số tình tiết để phù hợp với bối cảnh.

Phim xoay quanh cuộc hôn nhân éo le giữa Trương Mỹ Lệ và ngôi sao Lý Anh Tể. Trương Mỹ Lệ, 30 tuổi, là nhà sản xuất phim. Trương Mỹ Lệ mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ. Để theo đuổi công việc làm phim, Mỹ Lệ dùng tài sản thừa kế, hợp tác với bạn thân mở công ty. Tuy nhiên, cô bị bạn thân lừa đảo, vơ vét tài sản đến trắng tay.

Trương Lệ và Dennis Oh đóng chính trong Ngôi nhà hạnh phúc bản Trung. Ảnh: Sina.

Trong lúc khó khăn, Trương Mỹ Lệ vô tình gặp gỡ Lý Anh Tể - tài tử hạng A trong showbiz. Họ vướng vào một lùm xùm lớn khiến sự nghiệp Lý Anh Tể trên bờ vực thẳm. Sau đó, cả hai quyết định lấy nhau theo hợp đồng để Lý Anh Tể cứu vớt danh tiếng, còn Trương Mỹ Lệ giữ lại được ngôi nhà của cha mẹ, hoàn thành dự án phim ấp ủ.

Theo Baidu, Trương Lệ sinh năm 1985. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2007. Nữ diễn viên từng diễn xuất trong Giang Nam tứ đại tài tử, Mỹ lệ bối hậu, Thanh niên y sinh, Đại thoại hồng nương, Huyền vũ, Phong khởi Lạc Dương.

163 cho biết khán giả không đánh giá cao sự góp mặt của Trương Lệ trong Ngôi nhà hạnh phúc bản Trung. Nữ diễn viên được nhận xét có gương mặt hiện đại, kiêu kỳ không thể so sánh với diện mạo dịu dàng, tinh nghịch của Song Hye Kyo trong bản gốc.

Nam chính do Dennis Oh đảm nhận. Anh là người Mỹ gốc Hàn. Dennis Oh từng diễn xuất trong Phía đông vườn địa đàng, Sweet Spy, Witch Yoo Hee. Anh được đánh giá có ngoại hình nổi bật, nhưng sự nghệ thuật mờ nhạt.