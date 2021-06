Trung Quốc giúp ‘Fast & Furious 9’ thu 250 triệu USD

Trong tuần qua, bom tấn tốc độ “Fast & Furious 9” vẫn duy trì đà tăng bền bỉ tại phòng vé quốc tế.

Variety đưa tin bom tấn tốc độ của hãng Universal, có sự góp mặt của Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez… đã cán mốc 250 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Trong đó, thị trường Trung Quốc đóng góp hơn 80% - tương đương 203 triệu USD .

Cuối tuần qua, Fast & Furious 9 đã thu thêm 8,8 triệu USD từ phòng vé Trung Quốc. Bom tấn tốc độ chính thức vượt qua Godzilla vs. Kong, trở thành tác phẩm Hollywood có doanh thu cao nhất phát hành trong đại dịch tại thị trường 1,4 tỷ dân.

Doanh thu Fast & Furious 9 tại Trung Quốc giảm mạnh trong tuần qua. Ảnh: Universal.

Bên ngoài Trung Quốc, Fast & Furious 9 tiếp tục đà tăng ổn định. Tính tới hết 6/6, phim thu 17,7 triệu USD từ thị trường Hàn Quốc và 15,8 triệu USD từ phòng vé Nga. Các chuyên gia dự đoán doanh thu Fast & Furious 9 sẽ còn tăng nhanh và tăng mạnh sau khi phim phát hành tại Bắc Mỹ từ 25/6.

Bám sát Fast & Furious 9 trong cuộc đua doanh thu là phim kinh dị tâm linh của hãng New Line Cinema, do Warner Bros. phát hành The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Trong tuần qua, phim khởi chiếu ở 41 thị trường ngoài Bắc Mỹ và thu 26,8 triệu USD .

Con số này, cùng 24 triệu USD từ thị trường nội địa, mang về cho The Devil Made Me Do It doanh thu 50,8 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Tổng doanh thu của phim tính tới hiện tại là 57 triệu USD .

Dịp cuối tuần qua, A Quiet Place Part II thu 19 triệu USD từ phòng vé quốc tế, nâng doanh thu ngoài Bắc Mỹ của phim lên 50 triệu USD . Bộ phim của John Krasinski đã bỏ túi 138 triệu USD toàn cầu, với 88 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ.