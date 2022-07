Trung Quốc giảm phí, tặng mã giảm giá khuyến khích tài xế dán thẻ ETC

Với mục tiêu áp dụng ETC cho 80% ôtô của đất nước, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích tài xế dán thẻ ETC, chẳng hạn giảm phí và cho phép trả qua thẻ tín dụng.

Theo Nikkei Asian Review, anh Wu - một công nhân khoảng 30 tuổi ở Đông Quan (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) - đã đăng ký thẻ thu phí không dừng (ETC) liên kết với thẻ tín dụng tại một chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Anh cho biết khi di chuyển qua những trạm thu phí đường bộ, các khoản phí sẽ được tự động trừ vào thẻ tín dụng của mình.

"Thủ tục đơn giản, việc sử dụng trên đường cao tốc cũng thuận tiện. Tôi rất hài lòng với nó", anh chia sẻ.

Ngày nay, Trung Quốc đã trở thành thị trường ETC lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2021, theo công ty tư vấn PTOLEMUS, tỷ lệ sử dụng ETC tại đất nước 1,4 tỷ dân lên tới 80%.

Giới quan sát nhận định các chương trình giảm giá, thủ tục đăng ký nhanh gọn và việc liên kết với ví điện tử, thẻ tín dụng giúp người Trung Quốc dễ dàng tiếp cận với hình thức thanh toán phí đường bộ mới hơn.

Giảm phí với xe dán thẻ ETC

Hồi tháng 5/2019, chỉ 80 triệu ôtô tại Trung Quốc sử dụng thẻ thu phí không dừng. Khi đó, Bộ Giao thông Vận Tải Trung Quốc đã đặt ra một mục tiêu tham vọng. Đó là cài đặt ETC cho 80% ôtô của đất nước 1,4 tỷ dân vào cuối năm. Điều này đồng nghĩa với việc cần lắp đặt thêm 100 triệu thiết bị.

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ toàn bộ thiết bị ETC và chi phí lắp đặt nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe ở các thành phố lớn. Bắc Kinh cũng cắt giảm 5% phí đường cao tốc đối với những xe ôtô sử dụng thẻ thu phí không dừng.

Trung Quốc cắt giảm 5% phí đường cao tốc đối với những xe ôtô sử dụng thẻ thu phí không dừng. Ảnh: Global Caixin.

Trung Quốc cũng thông qua một loạt thay đổi kể từ năm 2020 nhằm thúc đẩy việc sử dụng ETC và dần dỡ bỏ các trạm thu phí thủ công. Trong đó, Bắc Kinh đã tạo ra một hệ thống thu phí thống nhất trên toàn quốc, thay vì để các tỉnh giữ quyền kiểm soát phí đường bộ như trước đây.

Đặc biệt, Trung Quốc cho phép áp dụng thẻ ETC thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn. Điều này đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sử dụng ETC. Theo công ty tư vấn PTOLEMUS, việc liên kết ETC với các ví điện tử và thẻ tín dụng giúp hình thức thanh toán này trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Liên kết với thẻ tín dụng, ví điện tử

Thêm vào đó, nhờ tính cạnh tranh trên thị trường ETC, các công ty tham gia cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, từ đó tạo động lực cho người tiêu dùng chuyển sang thẻ thu phí không dừng.

Các công ty Trung Quốc - từ những gã khổng lồ công nghệ, ngân hàng đến công ty sản xuất - đều tích cực tham gia vào thị trường thu phí không dừng với 240 triệu ôtô.

Các tổ chức tài chính phát hành thẻ ETC đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi. Chẳng hạn, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra chương trình cho phép khách hàng rửa xe chỉ với một nhân dân tệ nếu số tiền được thanh toán qua thẻ ETC đạt đến một mức nhất định.

Ngân hàng Trung Quốc cũng hoàn tiền xăng cho khách hàng nếu sử dụng thẻ ETC của nhà băng này.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn của Trung Quốc cũng vào cuộc. Tencent tìm cách thu hút khách hàng bằng cách đơn giản hóa thủ tục. Hãng cho biết các khách hàng chỉ mất 35 giây để đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhắn tin WeChat.

Ant Financial - công ty công nghệ tài chính của Alibaba, sau này được đổi tên thành Ant Group - cũng tặng các khách hàng đăng ký dán thẻ ETC mã giảm giá cho những đơn hàng mua sắm trực tuyến. Các ngân hàng Trung Quốc cũng tìm kiếm cơ hội từ việc tăng số lượng thẻ tín dụng liên kết với thẻ ETC.

Nhờ đó, ngày càng nhiều người Trung Quốc có ý định đăng ký thẻ ETC. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, làm việc cho một công ty tài chính ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tiết lộ anh muốn đăng ký sử dụng thẻ ETC vì có nhiều chương trình khuyến mãi kèm theo.

Chỉ trong riêng 2 năm 2018 và 2019, lượng đăng ký thẻ ETC đã tăng 166%. Khả năng lây nhiễm Covid-19 tại các trạm thu phí thủ công cũng thúc đẩy việc chuyển sang thu phí không dừng.