Trung Quốc ghi nhận tháng 8 nóng chưa từng có

Truyền thông Trung Quốc ngày 6/9 đưa tin nước này đã ghi nhận tháng 8 nóng nhất trong lịch sử, khiến nhiều dòng sông khô cạn và cây cối cháy xém.

Các chuyên gia cho rằng đợt sóng nhiệt ở miền Nam Trung Quốc vào tháng 8 có thể là một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử toàn cầu, khi tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C trong nhiều ngày, theo AFP.

Nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc trong tháng 8 là 22,4 độ C, tăng 1,2 độ C so với mức thông thường, đài CCTV trích dẫn cơ quan khí tượng quốc gia.

Bản tin này cũng cho biết khoảng 267 trạm thời tiết trên toàn quốc đã chạm hoặc phá vỡ mức nhiệt kỷ lục vào tháng 8.

Đây cũng là tháng 8 khô hạn thứ ba của Trung Quốc, với lượng mưa trung bình thấp hơn 23,1% so với mức thông thường.

Nước tại hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, thu hẹp để lộ ra các bãi bùn và nhánh nước giống hình cành cây. Ảnh: AFP.

"Nhiệt độ trung bình cao bất thường kéo dài nhiều ngày, cùng quá trình nhiệt độ tăng cao trong khu vực, đang tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước", CCTV dẫn thông báo từ cơ quan khí tượng.

Trong những tháng qua, đợt nắng nóng dữ dội bất thường đang khiến các dòng sông ở Trung Quốc khô cằn, cây trồng cháy xém và gây ra tình trạng mất điện tại nhiều khu vực.

Các nhà khoa học cho biết kiểu thời tiết khắc nghiệt - bao gồm sóng nhiệt, hạn hán và lũ quét - sẽ ngày càng xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn, dưới ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu do con người gây ra.