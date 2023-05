Trung Quốc đạt thỏa thuận quan trọng với Taliban

Chính quyền Taliban đã nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về kế hoạch mở rộng Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) đến Afghanistan, tạo cơ hội để Taliban thu hút đầu tư.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi. Ảnh: Phó phát ngôn viên cơ quan đối ngoại Taliban Hafiz Zia Ahmad.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari ngày 6/5 đã gặp nhau tại Islamabad để thúc đẩy mở rộng dự án hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) trị giá 60 tỷ USD đến Afghanistan, Bloomberg đưa tin.

"Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và kinh tế cho người dân Afghanistan và tăng cường hợp tác phát triển ở Afghanistan, bao gồm thông qua việc mở rộng CPEC cho người Afghanistan", tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố có đoạn.

Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền Taliban, cũng đã đến Islamabad để đạt thỏa thuận với ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan.

Taliban kỳ vọng Trung Quốc tăng cường đầu tư vào nguồn tài nguyên ở Afghanistan, ước tính trị giá 1.000 tỷ USD .

Hồi tháng 1, chính quyền Taliban đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty con của tập đoàn dầu khí Trung Quốc nhằm khai thác dầu từ khu vực Amu Darya ở miền Bắc Afghanistan.

Hai ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan cũng nhấn mạnh việc cần dỡ bỏ lệnh đóng băng với tài sản của Afghanistan ở nước ngoài. Taliban bị chặn tiếp cận dự trữ 9 tỷ USD ở nước ngoài của ngân hàng trung ương Afghanistan.

Hồi năm 2022, Mỹ đồng ý "phá băng" một nửa số tài sản trên, nhưng đã rút lại quyết định, sau khi Taliban áp đặt hạn chế với phụ nữ tại trường học và nơi làm việc.

Trung Quốc cùng Nga và Iran là những nước duy trì quan hệ nồng ấm với Taliban. Các nước đã viện trợ hàng chục triệu USD cho chính quyền ở Afghanistan, song không chính thức công nhận chính phủ Taliban.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng thận trọng khi đầu tư vào Afghanistan do lo ngại các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức đang đối đầu với Taliban. Hồi tháng 12/2022, IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn ở Kabul, nơi các nhà ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc thường lui tới.