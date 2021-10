Trung Quốc dẫn đầu trong xếp hạng đại học ở nền kinh tế mới nổi 2022

1. Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc): Tăng một bậc so với xếp hạng năm 2021, Đại học Bắc Kinh vượt qua Đại học Thanh Hoa và giữ vị trí số 1 trong xếp hạng năm 2022. Thành lập năm 1898, đây là trường đại học lâu đời nhất Trung Quốc, được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và nét đẹp kiến trúc truyền thống. Trường luôn nằm trong top đầu xếp hạng đại học tại Trung Quốc và châu Á. Trong xếp hạng Emerging Economies University Rankings 2022 của Times Higher Education (THE), Đại học Bắc Kinh được đánh giá 87,9 điểm, tăng hơn 2 điểm so với năm ngoái. Ảnh: Koubeikc.