Trung Quốc có thể làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine

Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, giữa lúc các cuộc tấn công bước sang ngày thứ sáu.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kể từ khi Nga phát động tấn công, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 1/3 cho biết Bắc Kinh “xót xa"trước cuộc xung đột này, Guardian đưa tin.

Ông cho biết thêm Trung Quốc “rất lo ngại” trước những ảnh hưởng đối với dân thường.

CGTN cũng cho hay Ngoại trưởng Kuleba đã yêu cầu Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để làm trung gian trong cuộc xung đột với Nga.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc thông tin thêm ông Kuleba "đã yêu cầu giúp đỡ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao".

“Ukraine sẵn sàng tăng cường liên lạc với Trung Quốc và họ mong muốn Trung Quốc đóng vai trò hòa giải để đạt được một lệnh ngừng bắn”, một bài báo Trung Quốc chia sẻ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gọi do phía Ukraine khởi xướng. Hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về việc sơ tán công dân Trung Quốc khỏi Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

Các lực lượng Nga đã bắn phá tòa nhà chính quyền khu vực Kharkiv, thành phố thứ hai của Ukraine, và ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng.

Trong khi phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Moscow, Trung Quốc cho biết họ "quyết liệt" phản đối các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Bắc Kinh nói rằng đối thoại "là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc tấn công", và vẫn giữ lập trường "cân bằng".

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho hay trong khi Trung Quốc tin rằng an ninh của một quốc gia “không nên đánh đổi bằng an ninh của các quốc gia khác”, an ninh khu vực “không thể được thực hiện thông qua việc mở rộng các khối quân sự”.