Trung Quốc chuẩn bị tiêm chủng vaccine Covid-19 trên diện rộng

Chính quyền các tỉnh trên khắp Trung Quốc bắt đầu đặt hàng loại vaccine Covid-19 do nước này phát triển và sản xuất, nhưng mức độ hiệu quả của chúng chưa được công bố.

Theo AP, bên cạnh việc chưa công bố mức độ hiệu quả của vaccine, một câu hỏi khác được đặt ra là 1,4 tỷ dân Trung Quốc sẽ tiếp cận với loại vaccine này như thế nào.

Trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần trước, ngoại trưởng Trung Quốc cho biết các hãng dược của nước này đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm cuối cùng. Anh là quốc gia đầu tiên chấp thuận việc sử dụng khẩn cấp ứng viên vaccine của Pfizer để tiêm chủng trên diện rộng cho người dân.

Vaccine Covid-19 của Sinovac đã được phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: AP.

Ngay cả khi chưa có sự chấp thuận cuối cùng, hơn 1 triệu nhân viên y tế và những người khác được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao ở Trung Quốc đã được tiêm chủng thử nghiệm dưới dạng sử dụng khẩn cấp. Chưa có thông tin hay nghiên cứu nào về những tác dụng phụ có thể xảy ra với loại vaccine này.

Ngành công nghiệp dược phẩm non trẻ của Trung Quốc có ít nhất 5 ứng viên vaccine Covid-19 từ 4 nhà sản xuất, hiện được thử nghiệm ở hơn 10 quốc gia trong đó có Nga, Ai Cập và Mexico.

Các chuyên gia y tế cho biết, ngay cả khi 5 loại vaccine này thành công, quy trình chứng nhận ở Mỹ, EU, Nhật Bản và các nước phát triển khác có thể quá phức tạp để sử dụng chúng ở đó.

Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đảm bảo vaccine có giá cả phải chăng dành cho các nước đang phát triển.

Một trong số các nhà phát triển vaccine là Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc, thường được biết đến với tên gọi Sinopharm. Tháng 11 vừa qua họ đã nộp đơn phê duyệt cuối cùng để loại vaccine của mình được sử dụng ở thị trường Trung Quốc. Các hãng còn lại cũng đã được chấp thuận để sử dụng vaccine của mình trong trường hợp khẩn cấp.

"Chúng ta phải chuẩn bị sản xuất quy mô lớn", Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan nói với các hãng dược hôm 2/12, theo Tân Hoa Xã.

Bà Tôn, người lãnh đạo phần lớn các nỗ lực chống Covid-19 của Trung Quốc, đã đến thăm một trong những công ty con của Sinopharm tại Bắc Kinh. Bà cũng đến thăm Sinovac, một hãng sản xuất vaccine khác và cuối cùng là phòng nghiên cứu thuộc Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia.

Chính phủ chưa nói rõ sẽ tiêm chủng cho bao nhiêu người. Bà Tôn cho biết nhân viên chính phủ làm việc ở biên giới và các nhóm lao động có nguy cơ lây nhiễm cao khác sẽ được tiêm chủng trong tháng này.

Sinovac và Sinopharm sử dụng những kỹ thuật truyền thống hơn để phát triển vaccine so với các công ty phương Tây. Không giống như vaccine của Pfizer, vốn phải được bảo quản ở nhiệt độ tới âm 70 độ C, vaccine của Sinopharm chỉ cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết nước này có thể sản xuất 610 triệu liều vaccine vào cuối năm nay, và tăng lên 1 tỷ liều trong năm tới.