Trung Quốc cấm Steam phiên bản quốc tế

Fortnite là một trò chơi sinh tồn phối hợp trên sandbox do Epic Games và People Can Fly phát triển và Epic Games phát hành. Trò chơi đã được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 và Xbox One vào ngày 25/7/ 2017. Hiện nay, trò này có dung lượng là 23.2 GB.