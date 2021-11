Trung Quốc cấm dạy thêm, 'vua luyện thi' đi bán rau

Yu Minhong, người sáng lập hệ thống luyện thi New Oriental, cho biết công ty ông sẽ đóng cửa 1.500 cơ sở đào tạo và tặng 80.000 bộ bàn ghế cho các trường công lập ở nông thôn.

Trong buổi livestream hôm 7/11, Yu thông báo New Oriental sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh giáo dục K-9, nơi cung cấp dịch vụ dạy thêm sau giờ học cho học sinh, vào cuối tháng 11, SCMP đưa tin.

Hoạt động kinh doanh này đóng góp 40% doanh thu của toàn công ty trong năm tài chính vừa qua. New Oriental sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ đào tạo dành cho người lớn, bao gồm các lớp học ngoại ngữ, khóa học luyện thi và tư vấn du học.

Yu cho biết đây là một phần của kế hoạch chuyển đổi kinh doanh. Theo đó, New Oriental sẽ thiết lập một “nền tảng nông nghiệp lớn” để bán các sản phẩm nông nghiệp với sự giúp đỡ của hàng trăm nhân viên, những người trước đây là giáo viên ôn thi và giờ là người livestream bán hàng.

Yu Minhong, người sáng lập tập đoàn New Oriental Education & Technology, tham dự một diễn đàn ở tỉnh Chiết Giang vào tháng 11/2018. Ảnh: Reuters.

Công ty sẽ hoàn trả học phí cho khách hàng cũng như số lương còn nợ nhân viên, Yu cam kết.

Yu Minhong (59 tuổi) được mệnh danh là "vua luyện thi", gương mặt đại diện cho lĩnh vực dạy thêm phát triển mạnh của Trung Quốc. Lĩnh vực đáp ứng nhu cầu vươn lên dẫn đầu trong hệ thống giáo dục siêu cạnh tranh của học sinh và các bậc phụ huynh.

Yu còn được biết đến với câu chuyện vươn lên từ nghèo khó sau khi trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh danh tiếng, từ bỏ công việc giảng dạy ổn định để bắt đầu mở hệ thống luyện thi riêng. Con đường thành công của ông được nhiều người tán dương trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của chính phủ Trung Quốc vào cuối tháng 7 nhằm hạn chế hoạt động kiếm lời trong ngành giáo dục tư nhân đã làm sụp đổ đế chế kinh doanh rộng lớn của Yu.

Theo quy định mới, các trường luyện thi từ lớp 1 đến lớp 9 bị cấm thu lợi nhuận bằng cách dạy các môn học trong chương trình chính khóa. Việc dạy thêm vào cuối tuần và những ngày nghỉ lễ cũng bị cấm.

Giá cổ phiếu của New Oriental hiện đã giảm 90% so với mức đỉnh vào tháng 2. Bất chấp sự thất bại của New Oriental, Yu vẫn có tài sản cá nhân là 1,1 tỷ USD , theo ước tính của Forbes.

Việc Yu hứa hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty được coi là điểm sáng hiếm hoi trong ngành gia sư ở Trung Quốc lúc này. Nhiều người sáng lập các trung tâm ôn luyện đều từ chối hoàn tiền cho khách hàng và các khoản nợ khác sau lệnh cấm dạy thêm của chính phủ.