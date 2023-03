Trung Quốc 'bật đèn xanh' cho lệnh phong tỏa ở thủ phủ Thiểm Tây

Dân Tây An gần như kiệt sức sau 3 tuần phong tỏa

Chiến lược Zero Covid-19 tạo ra vấn đề nghiêm trọng cho Tây An, từ thiếu hụt thực phẩm, hàng thiết yếu cho tới chậm trễ điều trị dẫn đến một số ca tử vong do không được nhập viện.