Thư viện Công an TP.HCM phối hợp Trung tâm lưu trữ và thư viện ĐH An ninh Nhân dân cùng hội, đoàn tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách”.

“Không đọc, không học, không thể nâng cao được nhận thức. Không đọc, không học, không thể có trí thức. Không đọc, không học, không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao". Vì vậy chúng ta cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào đọc sách, đọc báo, các kiến thức và chia sẻ thông tin, đưa phong trào đọc sách, báo là việc làm thường xuyên, là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc, trong chiến đấu, công tác, sinh hoạt và trong cả đời thường, trước mắt cũng như lâu dài”, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy tại Lễ phát động phong trào đọc sách năm 2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, đại biểu tham quan trưng bày sách khi đến dự hội nghị.

Hưởng ứng lễ phát động phong trào đọc sách năm 2023, Thư viện Công an TP.HCM phối hợp với Trung tâm lưu trữ và thư viện Trường Đại học An ninh Nhân dân, cùng sự tham gia của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CATP đã tập hợp gần 1.000 cuốn sách tư liệu quý phác họa về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, để tổ chức trưng bày, xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách”, tại trụ sở Công an TP.HCM.

Mô hình xếp sách nghệ thuật và tư liệu được trưng bày kéo dài trong hơn một tuần, phục vụ lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ CATP về dự các hội nghị tại trụ sở CATP. Hoạt động này mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện và hệ thống về thân thế, sự nghiệp và những phẩm chất vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Bác qua những cuốn sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách viết về những tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, những câu nói, lời dạy nổi tiếng của Bác được in lớn trên những tấm panô cùng hình ảnh về Bác được trưng bày nơi sảnh chính trước Hội trường lớn tại trụ sở CATP mang tới nhiều cảm xúc đặc biệt cho người xem.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP tham quan trưng bày sách và đọc Chuyên đề CATP số đặc biệt.

Tại khu vực trưng bày sách, cán bộ chiến sĩ CATP đã lựa chọn, tham gia đọc sách hào hứng và sôi nổi. Thông qua các hoạt động tuyên truyền này, cán bộ chiến sĩ có thể nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Ngày sách Việt Nam (ngày 21/4); về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi người, qua đó khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong toàn lực lượng CATP.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của Bác “Người làm Công an cần đọc để nắm tình hình”, hưởng ứng phát động của Bộ Công an về phong trào “Công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Để phát động và duy trì phong trào phát triển mạnh, có chiều sâu và đọc sách báo trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ thì rất cần nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đọc; xác định việc đọc, học nữa, học mãi, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là việc làm rất cần thiết và phải được thường xuyên coi trọng trong từng cán bộ chiến sĩ CATP.

Hoạt động phối hợp giữa Thư viện CATP, Trung tâm lưu trữ và thư viện Đại học An ninh Nhân dân trong công tác phát triển văn hóa đọc góp phần phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, vốn tài liệu của mỗi bên để đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển tài liệu, phục vụ sách, báo, giao lưu, học hỏi giữa hai đơn vị; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, khắc phục những khó khăn, hạn chế của mỗi đơn vị.

Hy vọng với sự hợp tác này, hoạt động của Thư viện CATP và Trung tâm lưu trữ và thư viện Đại học An ninh Nhân dân thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phục vụ văn hóa đọc cho đông đảo cán bộ chiến sĩ, học viên trong lực lượng Công an nhân dân.