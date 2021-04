Trùm phản diện tiếp theo của Vũ trụ Marvel có thể là Đặc vụ 13?

Khán giả đưa ra nhiều dự đoán về danh tính của Power Broker - trùm phản diện bí ẩn trên quốc đảo Madripoor trong mini-series “The Falcon and the Winter Soldier” thuộc MCU.

Theo Screen Rant, ở tập 3 của The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson (Anthony Mackie) và Bucky Barnes (Sebastian Stan) đã biết được sự tồn tại của trùm phản diện Power Broker. Đây là kẻ trị vì Madripoor, một hòn đảo giả tưởng tại Đông Nam Á, được coi như sân sau của các tập đoàn tội phạm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Bộ ba hoàn cảnh Sam, Bukcy và Zemo đang trên hành trình khám phá danh tính tên trùm tội phạm Power Broker.

Ở truyện tranh Marvel, từng có hai kẻ mang mật danh Power Broker xuất hiện. Chúng đều là tội phạm buôn bán huyết thanh siêu chiến binh và những mặt hàng phi pháp tương tự. Trong The Falcon and the Winter Soldier, không nhiều người biết danh tính thật của Power Broker.

Tuy nhiên, từ các tình tiết đã được hé lộ trong ba tập phim, có thể tạm khoanh vùng Power Broker trong phạm vi năm nhân vật từng xuất hiện trên màn ảnh và trong truyện tranh.

Sharon Carter/Agent 13

Đây là giả thiết khó tin, nhưng giàu cơ sở hơn cả cho tới lúc này. Trên màn ảnh, sau khi Sam, Bucky và Zemo (Daniel Brühl) tới Princess Bar để điều tra, Sharon Carter (Emily VanCamp) đã lập tức có mặt. Khi manh mối đứt, và bộ ba bị Power Broker phát lệnh truy nã, Carter nhanh chóng giải cứu và đưa những kẻ chạy trốn đến một căn hộ xa hoa ở Madripoor.

Sharon Carter trở thành kẻ buôn lậu tác phẩm nghệ thuật trong The Falcon and the Winter Soldier.

Carter cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng, cũng như thái độ tận hưởng cuộc sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng sẽ ra sao nếu cô không chỉ là một kẻ chuyên buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật?

Sharon Carter đã chán ghét các siêu anh hùng. Cô cũng nuôi bất hòa với Zemo sau khi bị gã ép tới chỗ thành kẻ đào tẩu trong Captain America: Civil War (2016). Vụ lộn xộn ở Princess Bar có thể là một phần kế hoạch thanh trừng kẻ phản bội đã tiết lộ tin tức về Power Broker của Sharon.

Trong một diễn biến khác, đả nữ từng mang biệt danh Agent 13 (Đặc vụ 13) có thể nhanh chóng tìm ra phòng thí nghiệm của tiến sĩ Wilfred Nagel. Lý do có thể là cô đã biết trước nó ở đâu.

Sharon cũng có thể là người thượng cấp giao chỉ thị cho Zemo. Việc Zemo nổ súng bắn Nagel ngay trước khi cô bước vào phòng thí nghiệm có thể là một chỉ thị gã được nhận, nhằm ngăn nhà khoa học phanh phui danh tính người đẹp.

Giả thuyết này phù hợp với cảnh cuối Sharon Carter xuất hiện trong tập 3 The Falcon and the Winter Soldier. Sau khi tạm biệt bộ ba, một người phụ nữ đã tới đón cô. Vào xe, Sharon nói: “Ta gặp vấn đề lớn rồi. Một đôi luôn”.

Nếu Sharon là Power Broker, hai vấn đề của cô chắc chắn là Bucky và Sam. Zemo không được tính là một mối nguy bởi gã đang nhận chỉ thị từ chính cô.

Ngoài ra, năm 2020, đạo diễn Rian Johnson của Knives Out từng tiết lộ với báo chí rằng Apple không cho phép nhân vật phản diện dùng iPhone trên màn ảnh. Có một điều thú vị rằng ở mini-series của Marvel Studios, tất cả nhân vật chính lúc này đều dùng iPhone, ngoại trừ Sharon Carter.

Curtiss Jackson

Nếu The Falcon and the Winter Soldier bám sát nguyên tác truyện tranh, Power Broker có thể là phiên bản MCU của Curtiss Jackson.

Tạo hình Curtiss Jackson trong nguyên tác truyện tranh.

Ở nguyên tác, Jackson là một trong các lãnh đạo của mạng lưới tội phạm toàn cầu mang tên Corporation. Tiếp đến, hắn bắt đầu tập trung vào việc kiếm tiền từ siêu năng lực và thành lập Power Broker, Inc., qua đó trở thành Power Broker.

Sau nỗ lực cường hóa cơ thể thất bại, Curtiss Jackson biến thành phế nhân và phải dựa vào hệ thống khung hỗ trợ để di chuyển. Trong truyện tranh, Jackson là Power Broker nguyên bản. Nhưng sẽ là một quyết định hết sức lười biếng (và cồng kềnh) nếu The Falcon and the Winter Soldier đưa gã lên màn ảnh.

Thunderbolt Ross

Thaddeus "Thunderbolt" Ross là nhân vật được kỳ vọng có màn tái xuất ấn tượng trong The Falcon and the Winter Soldier. Ông từng xuất hiện khá sớm trong MCU.

Thunderbolt Ross là ẩn số của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong The Incredible Hulk (2008), Ross đã cố gắng chiêu mộ Bruce Banner (Edward Nortorn) vào kế hoạch tái tạo huyết thanh siêu anh hùng từng được sản xuất từ Thế chiến II. Từ đó tới nay, nhân vật đóng vai trò đầu mối liên lạc chính của biệt đội Avengers với chính phủ Mỹ, đồng thời tìm cách nhúng tay vào công việc của các siêu anh hùng.

Ross nằm trong một nửa sự sống biến mất sau cái búng tay của Thanos trong Infinity War (2018). Lần gần nhất nhân vật xuất hiện trở lại là trong đám tang của Tony Stark (Robert Downey Jr.). Nếu Thaddeus Ross là Power Broker, đảo Madripoor sẽ nằm dưới sự quản lý của chính phủ Mỹ.

Nguồn cảm hứng lớn của The Falcon and the Winter Soldier là series truyện tranh ngắn Truth: Red, White and Black (2003). Bộ truyện xoay quanh những thử nghiệm siêu chiến binh phi đạo đức được chính phủ cấp phép tiến hành cũng như che giấu. Tiến sĩ Nagel thú nhận đã phát triển huyết thanh siêu chiến binh cho CIA, nhưng cũng không cho thấy bằng chứng cụ thể bản thân đã dừng công việc này.

Bằng cách chuyển địa điểm tiến hành nghiên cứu tới Madripoor và tạo ra trùm tội phạm Power Broker, chính phủ có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu chế tạo siêu chiến binh - hành vi vi phạm Hiệp định Sokovia - mà không lo sợ bị bại lộ.

Một quan chức cấp cao từng có kinh nghiệm điều hành dự án nghiên cứu siêu chiến binh như Thunderbolt Ross hoàn toàn phù hợp với công việc cầm đầu hoạt động phi pháp trên Madripoor.

Arnim Zola

The Falcon and the Winter Soldier có thể coi là series hậu truyện của loạt phim về nhân vật Captain America, với rất nhiều nhân vật bước ra từ thương hiệu. Sẽ không bất ngờ nếu phản diện từ hai phần Captain America đầu tiên, The First Avenger (2011) và The Winter Soldier (2014), được đưa trở lại màn ảnh.

Liệu phản diện của The Falcon and the Winter Soldier có phải một bộ não vi tính?

Arnim Zola là khoa học gia người Đức từng làm việc dưới trướng Red Skull trước khi gia nhập S.H.I.E.L.D. và phá hoại tổ chức này từ bên trong. Trước khi chết, hắn đã tự đăng tải nhận thức của mình vào một hệ thống máy vi tính.

Trong The Winter Soldier, hệ thống này đã bị phá hủy. Nhưng không loại trừ trường hợp trí thông minh của gã có thể đã được sao lưu ở đâu đó, chờ ngày tái xuất.

Trong The Falcon and the Winter Soldier, có bằng chứng cho thấy mọi giao dịch bất hợp pháp trên đảo Madripoor đều được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số. Do đó, giả thiết Power Broker thực chất chỉ là một hệ thống vi tính không thân xác thật cũng ít nhiều có cơ sở.

Baron Zemo

Điểm chung giữa Zemo và Power Broker chính là sự giàu có. Gã phản diện người Sokovia trở lại trong The Falcon and the Winter Soldier bằng màn khoe khoang của cải trước mũi hai siêu anh hùng nghèo kiết xác.

Baron Zemo là mắt xích quan trọng trong The Falcon and the Winter Soldier.

Nếu Zemo là Power Broker, dù đã yên vị sau song sắt kể từ Captain America: Civil War, bằng trí tuệ sắc bén, hắn vẫn có cách điều hành công việc làm ăn phi pháp tại Madripoor.

Tiến sĩ Nagel đã khoe khoang rằng loại huyết thanh mình chế tạo hoạt động ổn định và có nhiều ưu việt hơn so với phiên bản cũ. Do đó, nếu Zemo là Power Broker, việc hắn giết năm siêu chiến binh ở Siberia có thể chỉ là hành động loại bỏ những mẫu vật cũ không còn giá trị, chuẩn bị cho “mẻ sản phẩm” mới hoàn hảo hơn.