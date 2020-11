Trùm phản diện sắp thay thế Johnny Depp là ai?

Mads Mikkelsen được dự đoán thế vai Johnny Depp sau khi nam diễn viên rút khỏi dự án của Warner Bros. Anh là ngôi sao Đan Mạch thành công ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Johnny Depp mất vai trong Sinh vật huyền bí 3.

Thông tin trên được Johnny Depp xác nhận, sau khi anh thua kiện The Sun - tờ báo từng có những bài viết gọi nam diễn viên là "kẻ đánh vợ".

"Ai sẽ thay thế 'cướp biển' đóng vai phản diện Grindelwald?" là câu hỏi được người hâm mộ đặt ra trên nhiều diễn đàn.

Hiện tại, người có nhiều tiềm năng thay thế Johnny Depp trong dự án của Warner Bros. là Mads Mikkelsen. Người hâm mộ một mặt muốn Johnny Depp trở lại phim tiền truyện về Harry Potter, mặt khác lại tỏ ra hài lòng nếu vai diễn này về tay tài tử người Đan Mạch.

Sao phim Hannibal từ lâu được mệnh danh là trùm phản diện. Những vai diễn của tài tử 55 tuổi luôn gắn với hình ảnh gai góc, đen tối và đầy tính toán.

Nói như The New York Times, Mads Mikkelsen là ngôi sao thành công ở Hollywood, gương mặt đầy tự hào của điện ảnh Đan Mạch.

Mads Mikkelsen sẽ làm nên chuyện nếu thay thế Johnny Depp?

Vũ công mê diễn

"Xuất hiện tại sự kiện Comic-Con Stockholm với vai trò khách mời. Mads Mikkelsen từ chối phần lớn lời mời phỏng vấn để dành thời gian cho người hâm mộ. Song, chúng tôi đã thuyết phục được nam diễn viên để kể về hành trình làm nghề nhiều bước ngoặt", Film Topp mở đầu bài phỏng vấn.

"Tôi chưa bao giờ lập kế hoạch để theo đuổi nghề diễn viên", Mads Mikkelsen khẳng định.

Mikkelsen là vũ công chuyên nghiệp trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: Getty.

Xuất phát điểm là sinh viên ở Gothenburg, sau khi tốt nghiệp anh gắn bó với nghề vận động viên thể dục, trước khi bắt đầu sự nghiệp vũ công.

"Sau thời gian làm vũ công, tôi thấy phấn khích với sự kịch tính của nhạc kịch và khiêu vũ. Đó là lúc tôi bắt đầu đi học để trải nghiệm diễn xuất", Mikkelsen nhớ lại.

Trong 4 năm từ 1992-1996, anh học diễn xuất chuyên nghiệp và có vai diễn đầu tay trong bộ phim Pusher. Sự hợp tác với đạo diễn Nicolas Winding Refn mang lại thành công cho Mads. Vai diễn kẻ buôn ma túy của nam diễn viên được giới làm phim quốc tế chú ý.

Lúc ấy, Mads Mikkelsen đã bước sang tuổi 31.

Tuy bắt đầu sự nghiệp khá muộn nhưng chính anh cũng không ngờ có ngày gắn bó với sự nghiệp diễn viên, sau 30 năm đã vượt khỏi biên giới Đan Mạch, trở thành ngôi sao tên tuổi ở Hollywood.

"Tôi không hối hận với quyết định chuyển nghề. Nếu được chọn trở lại, tôi vẫn khẳng định mình yêu điện ảnh và quyết tâm thực hiện giấc mơ Hollywood", nam diễn viên nói với Film Topp.

Hiện thực hóa giấc mơ Hollywood

Sự nghiệp của Mads Mikkelsen tuy muộn nhưng gặt hái được những thành công mà nhiều ngôi sao ao ước. Với tư cách diễn viên Đan Mạch, anh từng xuất hiện trong ba bộ phim được đề cử giải Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất gồm The Hunt, After the Wedding và A Royal Affair.

Ngoài ra, anh được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trong series truyền hình Hannibal (2013-2015). Việc nhận vai tiến sĩ Hannibal Lecter từng được giới làm phim nhận định là quyết định khá mạo hiểm.

Bởi, vai bác sĩ biến thái ăn thịt người từng làm nên thành công cho huyền thoại Anthony Hopkins. Chỉ với khoảng 14 phút ít ỏi trong phim, nam diễn viên giành được tượng vàng Oscar danh giá và đưa thương hiệu Sự im lặng của bầy cừu đến gần với khán giả toàn thế giới.

Mads Mikkelsen đã thành công.

IGN cho rằng Hannibal đã vượt qua nhiều định kiến của chuyên gia và cái bóng của Sự im lặng của bầy cừu để trở thành bộ phim gây dấu ấn. "Đoán xem? Hannibal đã quá xuất sắc", tờ này viết.

Variety cho rằng Hannibal khẳng định đẳng cấp của phim truyền hình. Cây bút Brian Lowry của tạp chí Mỹ đánh giá cao sự diễn xuất của nhân vật trung tâm, trong đó đặc biệt khen ngợi Mads với vai bác sĩ tâm lý bất thường.

Thương hiệu Hannibal cũng giúp ngôi sao người Đan Mạch nhận hàng hoạt giải thưởng, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc của giải Saturn, Vệ tinh...

Mads Mikkelsen không cần casting, được đạo diễn "dọn đường" để nhận vai phản diện trong phim về James Bond. Ảnh: Variety.

Ngoài ra, Mads Mikkelsen cũng được nhớ đến là trùm phản diện. Anh xuất hiện trong 3 thương hiệu phim nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm James Bond, Chiến tranh giữa các vì sao và Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong phần phim thứ 21 về James Bond, ngôi sao sinh năm 1965 được hoan nghênh rộng rãi với vai phản diện Le Chiffre. Bước đệm từ Casino Royale (2006), nam diễn viên bắt đầu được chú ý và có nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Cùng năm, Mads được The New York Times khen ngợi là "võ sĩ hấp dẫn trên đấu trường Hollywood đầy khắc nghiệt, người hồi sinh nền điện ảnh Đan Mạch".

10 năm sau, sau nhiều bộ phim lớn nhỏ, Mads Mikkelsen tiếp tục tạo dấu ấn tại Hollywood với việc xuất hiện trong hai thương hiệu điện ảnh lớn.

Tháng 10/2016, nam diễn viên xuất hiện trong Doctor Strange của MCU với vai phản diện Kaecilius. Mỗi ngày, nam diễn viên phải mất từ 2-3 giờ để trang điểm hóa trang thành Bậc thầy của Thần bí thuật.

Hai tháng sau, anh tiếp tục xuất hiện trong bom tấn có doanh thu tỷ USD của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao. Trong Rogue One: A Star Wars Story, ngôi sao Đan Mạch đóng vai nhà khoa học Galen Erso.

Nói như Variety, nam diễn viên là ngôi sao nước ngoài hiếm hoi xuất hiện trong hàng loạt thương hiệu bom tấn của Hollywood. Cũng trong năm 2016, anh danh giá trở thành một trong những thành viên ban giám khảo của LHP Cannes.

Bí quyết tạo dấu ấn ở Hollywood

Nói về những thành công ở kinh đô điện ảnh, nam diễn viên cho rằng anh không có cái gọi là bí quyết. Nam diễn viên cũng từ chối gọi đây là phương pháp diễn xuất.

"Đó là sự nghiên cứu", Mads nói với Film Topp.

Mads cho rằng thứ gọi là "phương pháp diễn xuất" không có trong từ điển diễn xuất của anh. Điều đó chỉ khiến diễn viên trở nên nhàm chán và thiếu sáng tạo.

"Tôi nghiên cứu, tập trung vào nhân vật và kịch bản. Điều này giúp tôi nhận ra nhiều thứ, đặc biệt là cảm xúc. Tôi thường tìm ra những điểm tương đồng giữa nhân vật và chính mình, kể cả vai chính diện hay phản diện", sao phim Hannibal nói.

Nam diễn viên cho rằng việc tìm ra những điểm tương đồng giúp anh chuẩn bị tốt hơn cho vai diễn và không bị gượng gạo trong diễn xuất. Đây cũng là cách giúp các vai phản diện của Mads không hề bị trùng lặp.

Khi chia sẻ bí quyết với Film Topp, nam diễn viên tiếp tục nhắc lại vai diễn mang tính biểu tượng của Anthony Hopkins trong Sự im lặng của bầy cừu.

Ngôi sao Đan Mạch thành công khi thể hiện vai diễn Hannibal Lecter mang tính biểu tượng của Anthony Hopkins. Ảnh: NBC.

"Tôi tự ý thức được Hannibal Lecter là nhân vật kinh dị mang tính biểu tượng. Hopkins chỉ cần chưa đầy 15 phút để tạo dấu ấn, chúng tôi có dư dả thời gian hơn với ba mùa, thời lượng mỗi tập khoảng một giờ. Điều này quả thực rất khó", diễn viên 55 tuổi nói trong cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi về vấn đề giọng nói, nam diễn viên tự tin khẳng định việc thể hiện tính cách nhân vật mới là điều quan trọng nhất.

"Nhiều diễn viên Thụy Điển và Đan Mạch nói giọng Anh, Mỹ rất chuẩn. Tuy nhiên, họ chỉ tập trung vào cách phát âm nhưng quên mất tính cách nhân vật. Tôi sẽ không thể diễn xuất tốt nếu cứ ôm khư khư việc giữ giọng", ngôi sao người Thụy Điển chia sẻ.

"Đấy là cách giúp tôi hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất", nam diễn viên nói thêm.

Hiện tại, vai phản diện Grindelwald trong Sinh vật huyền bí 3 vẫn còn bỏ ngỏ. Song, trên các diễn đàn người hâm mộ cho rằng Mads Mikkelsen là người thích hợp nhất cho dự án của Warner Bros. (sau khi Johnny Depp rút khỏi dự án).