Trùm giang hồ Điền ‘Khều’ cầm đầu đường dây đánh bạc 2.150 tỷ

Trùm giang hồ Nguyễn Văn Điền cùng 14 đàn em bị cáo buộc liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng có số tiền đánh bạc lên đến 2.150 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (tức Điền "Khều", 47 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 7) và 5 người khác về tội Tổ chức đánh bạc. 9 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra nhưng VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ đề nghị bổ sung về tiền án, tiền sự của các bị can.

Ngoài ra, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho Nguyễn Văn Điền còn đề nghị giám định tâm thần đối với thân chủ của mình. Cơ quan tố tụng cũng đã thực hiện đề nghị này và đến nay chưa có kết quả.

Nguyễn Văn Điền, tức Điền "khều". Ảnh: C.A.

Từ năm 2019 trở về trước, Điền "Khều" hoạt động ở Campuchia, mở sòng xóc đĩa, tài - xỉu ở biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh…

Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, tụ điểm cờ bạc tạm dừng hoạt động, Điền "Khều" dẫn đàn em về nước tổ chức đủ các loại hình cờ bạc như: cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, tài - xỉu qua mạng, thầu đề tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Ngoài ra, nhóm này còn hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, bảo kê…

Điền ngụ tại chung cư Sunrise City ở phường Tân Hưng, quận 7 và điều hành từ xa. Bị can giao vai trò tổng quản lý cho cháu ruột là Nguyễn Văn Dương (25 tuổi,, quê Hải Phòng, ngụ quận 7). Giúp việc cho Dương có thêm nhiều đàn em thân tín.

Lĩnh vực hoạt động mạnh nhất của băng nhóm do Điền cầm đầu là cá độ bóng đá. Theo kết luận điều tra, Điền lấy tài khoản mạng của trang bong88 từ người tên Khang (chưa rõ lai lịch), rồi chia thành nhiều tài khoản con cấp cho những người khác tổ chức cá độ hoặc chơi trực tiếp.

Băng nhóm của Điền ăn, thua trực tiếp với người chơi. Một số người khác góp tiền cùng với Điền để tổ chức đánh bạc.

Sau khi tính toán tiền thắng - thua vào thứ 2 hàng tuần, Điền và các đại lý, người đánh bạc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng (thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch). Để tránh bị phát hiện, họ liên hệ với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram…

Qua nửa năm xác lập chuyên án, cuối tháng 12/2021, nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ trên. Công an thu giữ 2 khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, một ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Để triệt phá băng nhóm này, trinh sát Bộ Công an đã mất nửa năm điều tra, theo dõi. Ảnh: C.A.

Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu là 2.150 tỷ đồng .

Trong vụ án này, còn có một số bị can bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, một khẩu súng của Cao Duy Hưng (38 tuổi, quê Nghệ An). Bị can này khai đã tìm mua trên mạng để phòng thân.

Khẩu súng còn lại là của Nguyễn Phan Quốc Duy (33 tuổi, quê Hà Tĩnh). Duy khai súng và đạn được người đồng hương Phan Minh Hùng (tự Hùng Bính, sinh năm 1982) giao cho cất giữ.