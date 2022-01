Trùm cuối và loạt câu hỏi về cái kết của bom tấn ‘Fast & Furious’

Chia sẻ với Zing, đạo diễn Justin Lin cho biết: “Tôi cảm thấy phần 9 là mở đầu cho đoạn kết của thương hiệu tốc độ".

Fast & Furious 9 đánh dấu sự trở lại của Justin Lin, gương mặt quen thuộc với thương hiệu tốc độ, trong vai trò đạo diễn. Chia sẻ với Zing, anh cho biết: “Tôi cảm thấy Fast & Furious 9 là phần mở đầu cho đoạn kết của thương hiệu. Do đó, tôi có rất nhiều ý tưởng muốn khám phá, rất nhiều câu chuyện quá khứ cần làm sáng tỏ”.

Justin Lin đã chiêu đãi khán giả phần phim thứ 9 hoàng tráng, hài hước, bất ngờ nhưng cũng không thiếu tình tiết khó tin. Trên màn ảnh, Dom (Vin Diesel) đã hóa Captain America, tay không hạ gục một tiểu đội lính tinh nhuệ trên đoạn hành lang chật hẹp; các đồng đội của anh cũng thành công lái một chiếc Pontiac Fiero vào vũ trụ và trở về nguyên vẹn…

Ngoài ra, bộ phim không quên cài cắm các tình tiết khiến khán giả đặt câu hỏi về những diễn biến tiếp theo.

Loạt phim sẽ quay trở lại Los Angeles?

Los Angeles có thể coi như quê nhà của thương hiệu Fast & Furious khi địa danh này nhiều lần xuất hiện trở đi trở lại trong loạt phim. Tuy nhiên, từ sau sự kiện ngôi nhà của Dom bị phá hủy trong Fast & Furious 7, khán giả vẫn chưa có cơ hội quay lại nơi đây trong phần 8.

Los Angeles đã gắn liền với Fast & Furious từ những phần phim đầu tiên.

Trong cảnh cuối Fast & Furious 9, gia đình tốc độ đã đoàn tụ tại tổng hành dinh mới - đang được xây lại trên nền ngôi nhà cũ của Dom. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sau hai phần phim vòng quanh thế giới, Dom và các chiến hữu đã sẵn sàng trở lại Los Angeles để chuẩn bị cho một trận thư hùng.

Chuyện gì xảy ra giữa Han Lue và Deckard Shaw?

Deckard Shaw (Jason Statham)xuất hiện trong vũ trụ Fast & Furious với vai trò phản diện. Nhưng theo thời gian, gã đã nghiêng dần từ ác nhân sang phản anh hùng. Tới Fast & Furious 8 (2017), Shaw đã bắt tay với đội của Dom trong sứ mệnh giải cứu thế giới. Nhân vật tiếp tục cứu thế giới lần thứ hai trong ngoại truyện Hobbs & Shaw ra mắt hai năm sau đó.

Nhờ sự ủng hộ của khán giả, Han Lue đã "từ cõi chết trở về".

Trong cảnh hậu danh đề của Fast & Furious 9, khán giả thấy Han (Sung Kang) đã tìm đến tận cửa hang ổ của Shaw. Bởi Han vẫn toàn mạng, việc Shaw sát hại anh trong Tokyo Drift (2006) đã bị phủ định. Tuy nhiên, thái độ của họ trong lần tái ngộ vẫn là câu hỏi lớn. Liệu Han sẽ cười xòa cho qua, hay cả hai phải một lần nữa đọ sức? Quan hệ giữa Han Deckard chắc chắn là một bí ẩn bất ngờ chờ đón khán giả trong phần phim thứ 10.

Cipher có phải trùm cuối?

Màn trình diễn ấn tượng trong Fast & Furious 9 đã giúp nữ tin tặc Cipher (Charlize Theron) củng cố vị trí phản diện đáng gờm của thương hiệu. Từ chỗ tay sai bị Jakob (John Cena) giam lỏng, Cipher đã khéo léo xoay chuyển tình thế. Ả hạ bệ Jakob, thế chỗ gã và suýt giết được hai anh em nhà Toretto.

Cipher đã có màn chuyển bại thành thắng ngoạn mục trước mặt Jakob trong phần 9.

Quan trọng nhất, Cipher vẫn bình an vô sự và tiếp tục bành trướng thế lực trong tương lai. Mối thù của ả với nhà Toretto cũng không hề vơi đi mà chỉ thêm chất chồng. Đây có thể xem là tín hiệu dọn đường cho Cipher trở thành trùm cuối của cả thương hiệu.

Mr. Nobody sẽ trở lại?

Số phận Mr. Nobody (Kurt Russell) cho đến lúc này vẫn là dấu hỏi lớn. Trong Fast & Furious 9, chiếc máy bay chở ông đã bị lính của Jakob bắn hạ. Tuy nhiên chưa thể chắc chắn Mr. Nobody đã chết bởi nhân vật chính là bậc thầy của nghệ thuật giả chết - ta có thể lấy câu chuyện của Han làm ví dụ.

Do đó, chưa thể phủ nhận khả năng khán giả sẽ thấy Mr. Nobody trở lại trong phần thứ 10, tiếp tục cung cấp cho đội của Toretto các manh mối về nhiệm vụ mới. Để kỷ niệm hồi kết của thương hiệu tốc độ, biết đâu Justin Lin sẽ đi xa hơn, để Mr. Nobody cùng chiến đấu với Dom?

Jakob có gia nhập đội của Dom?

Trong Fast & Furious 9, hiểu lầm quá khứ giữa hai anh em Dom và Jakob đã được hóa giải. Cả hai cũng hợp lực ăn ý trong trận cuối đấu với Cipher. Chuỗi tình tiết phần nào đã giúp họ hàn gắn. Việc hai anh em gặp lại nhau chỉ còn là một sớm một chiều.

Nhân vật của John Cena hứa hẹn nhiều bất ngờ cho hồi kết Fast & Furious.

Jakob là một thiên tài tội phạm. Trước khi gặp lại Dom, gã đã gây thù chuốc oán với không ít kẻ máu mặt. Giờ đây, khi đã thất thế, Jakob buộc phải ở ẩn để bảo toàn tính mạng cũng như mưu tính những nước đi kế tiếp. Cuộc đào tẩu của Jakob có sự giúp sức từ Dom.

Với sự sắp đặt này, việc Jakob trở lại trong Fast & Furious 10 là điều chắc chắn xảy ra. Nhưng gã sẽ gia nhập nhóm của Dom, hay chỉ đứng từ xa âm thầm trợ giúp? Nếu loạt phim chọn Cypher làm trùm cuối, khán giả có thể đặt cược vào khả năng đầu tiên.

Khán giả sẽ thấy lại Brian O’Conner?

Dù nam diễn viên Paul Walker đã qua đời từ năm 2013, nhân vật Brian O’Conner anh thủ vai vẫn đang sống đâu đó trong vũ trụ Fast & Furious. Cuối phần 9, khán giả đã có một khoảnh khắc nghẹn ngào khi thấy chiếc xe Nissan Skyline màu xanh dương của anh rẽ vào lối đậu xe bên căn nhà mới của Dom.

Khoảnh khắc cuối cùng nhân vật Brian O’Conner của Paul Walker xuất hiện trong Fast & Furious 7.

Chi tiết khiến khán giả tò mò trong hai phần phim khép lại thương hiệu, nhân vật có hiện hữu bằng xương bằng thịt trên màn ảnh hay không. Chiếc xe của O’Conner đã xuất hiện, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi vào sự tăng tiến trong phần tiếp theo.

Nếu Brian O’Conner trở lại (bằng công nghệ đồ họa vi tính, tất nhiên), đó hẳn sẽ là một khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra cho ê-kíp làm phim một thử thách. Họ sẽ phải tạo dựng một tình huống đủ ấn tượng, để sự trở lại này không trở thành chiêu trò câu khách sống sượng.

Luke Hobbs có trở lại Fast & Furious 10?

Ngày 29/12, trong cuộc phỏng vấn với CNN, The Rock nói: "Tôi đã nói thẳng với anh ấy (Vin Diesel) rằng tôi sẽ không trở lại Fast & Furious. Tôi rất chắc chắn với lời nói của mình. Dù không tiếp tục cùng mọi người, tôi vẫn ủng hộ dàn diễn viên và chúc loạt phim luôn thành công".

Đến lúc này, câu trả lời chắc chắn từ phía The Rock là “Không”. Tuy nhiên, vì Luke Hobbs là gương mặt quan trọng, được yêu thích của loạt Fast & Furious, sẽ rất thú vị nếu Justin Lin tìm ra cách đưa nhân vật vào câu chuyện mà không đòi hỏi The Rock xuất hiện.