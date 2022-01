Trùm cuối 'Squid Game' nhận giải Quả cầu Vàng 2022

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 được tổ chức một cách riêng tư, không có báo chí hay nghệ sĩ tham dự. Đây là quyết định chưa có tiền lệ từ ban tổ chức.

Do ảnh hưởng của Covid-19, Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) đã tổ chức Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 vào ngày 9/1 (giờ địa phương) dưới hình thức chương trình không khán giả. Chỉ có một số thành viên của HFPA và đại diện nhà tài trợ góp mặt trong chương trình. Kết quả giải thưởng được ban tổ chức cập nhật trực tiếp duy nhất trên website chính thức của Quả cầu Vàng.

Diễn viên gạo cội Oh Yeong Su trong Squid Game. Ảnh: Netflix.

Tại lễ Quả cầu Vàng năm nay, giải cống hiến Thành tựu trọn đời đã được ban tổ chức trao tặng Oprah Winfrey. Trong bài phát biểu nhận giải, bà hoàng truyền hình Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi thấy các bạn, nghe các bạn và sẽ kể câu chuyện của các bạn".

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại truyền hình, diễn viên gạo cội Oh Yeong Su đã vượt qua Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass và Brett Goldstein để giành giải Quả cầu Vàng 2022. Nam diễn viên 77 tuổi thủ vai trùm phản diện trong Squid Game - TV series Hàn Quốc ăn khách năm vừa qua.

Nam diễn viên Will Smith chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch với màn hóa thân thành bố của chị em tay vợt nhà Williams trong phim tiểu sử King Richard.

Vai diễn trong Pose đã mang về cho nữ diễn viên Michaela Jaé Rodriguez chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch. Cạnh tranh với cô ở hạng mục này là những cái tên quen thuộc như Jennifer Aniston, hay Elisabeth Moss.

Rachel Zegler, ngôi sao của West Side Story đã giành Quả cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch với vai diễn đầu tay. Tương lai, khán giả sẽ gặp lại cô trong vai nàng Bạch Tuyết mới của đế chế Disney.

Kodi Smit-McPhee giành Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với The Power of the Dog ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch. Trong phim, ngôi sao thủ vai một thiếu niên bị tay cao bồi cộc cằn (Benedcit Cumberbatch đóng) quấy rối trước khi xây dựng quan hệ tình cảm phức tạp với gã.

West Side Story của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg đã chiến thắng giải Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch. Đây là cúp Quả cầu Vàng thứ hai bộ phim giành được tại lễ trao giải năm nay.

Nicole Kidman đã chiến thắng Quả cầu Vàng 2022 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch. Minh tinh giành giải nhờ hóa thân thành huyền thoại truyền hình Lucille Ball trong Being the Ricardos.

Nữ đạo diễn Jane Campion được xướng tên cho giải Đạo diễn xuất sắc thể loại phim truyện với Power of the Dog. Đây là chiến thắng thứ hai cho bộ phim chính kịch lấy bối cảnh vùng Viễn Tây.

TV series Succession giành giải Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch. Đây là chiến thắng năm thứ hai liên tiếp của tác phẩm tại Quả cầu Vàng ở hạng mục phim truyền hình xuất sắc. The Power of the Dog giành giải Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch. Tác phẩm đánh dấu màn lột xác của Benedict Cumberbatch trên màn ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage.