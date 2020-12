Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bốn người thuê môi giới để đưa họ từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi sang Campuchia với giá 15.000 nhân dân tệ.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Kiên Giang đưa 4 người Trung Quốc đến Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục trục xuất và bàn giao cho cơ quan chức năng của nước láng giềng.

Một tháng trước, trong lúc tuần tra bảo vệ biên giới giáp với tỉnh Kampot (Campuchia), Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện 4 người Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi là Yang Hang (32 tuổi), Jin Yue (31 tuổi), Gong Shi Zheng (18 tuổi) và He Long (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc).

Bốn công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Phương Vũ.

Nhóm người này khai nhận trước đây từng làm việc ở Campuchia. Cuối năm 2019, họ về lại Trung Quốc và không thể quay lại Campuchia vì dịch Covid-19.

Thông qua mạng xã hội, Yang Hang với những người bạn biết được ông Hi Cư (người Trung Quốc nhưng thông thạo tiếng Việt). Người này làm dịch vụ môi giới đưa người từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi sang Campuchia.

Sau khi đồng ý giá 15.000 nhân dân tệ (tương đương 52 triệu đồng), 4 người này đến tỉnh Quảng Tây rồi được Hi Cư dẫn sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch vào ngày 3/11.

Hi Cư sau đó cùng nhóm của Yang Hang đi ôtô khách đến bến xe Hà Tiên vào tối 5/11. Khi cả nhóm chờ Hi Cư liên lạc với người môi giới để đưa qua Campuchia thì bị công an phát hiện.

Lợi dụng lúc cảnh sát kiểm tra hành chính nhóm người đi cùng Yang Hang, Hi Cư đã bỏ trốn. Cảnh sát đang truy tìm người môi giới này nhưng đến nay chưa bắt được.

Sau đó, bốn công dân Trung Quốc được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên đưa vào khu cách ly tập trung ở phường Pháo Đài, TP Hà Tiên. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.