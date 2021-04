Apple ra mắt iPad M1, iPhone 12 màu tím, AirTag và iMac hoàn toàn mới

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple diễn ra từ 0h 21/4 (giờ Việt Nam).





Với tên gọi "Spring Loaded", đây là sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên của Apple trong năm 2021. Cuối năm, Táo khuyết tổ chức 3 sự kiện trong 3 tháng liên tiếp. Sự kiện lần này sẽ tiếp tục diễn ra trực tuyến để phòng tránh dịch bệnh. Toàn bộ chương trình được ghi hình tại trụ sở Apple Park, phần giới thiệu sản phẩm sẽ do các đại diện của Apple thuyết trình.

iPhone 12 phiên bản màu tím là smartphone đầu tiên Apple ra mắt trong một sự kiện vào tháng 4.

Trước khi sự kiện diễn ra, Apple Store phiên bản web cũng được táo khuyết tạm đóng. Điều này cho thấy Apple chắc chắn ra mắt sản phẩm mới. Việc đóng web Apple Store được cho là bước chuẩn bị lên kệ những sản phẩm mới nhất.

Trên Twitter, CEO Tim Cook đã chia sẻ hình ảnh cầu vồng nhiều màu được trang trí bên trong khuôn viên Apple Park.

Mở đầu sự kiện, Apple giới thiệu Podcast, dịch vụ cho phép nghe các chương trình phát thanh độc quyền, không quảng cáo và nhiều quyền lợi khác. Ứng dụng Podcast cũng được cập nhật với nhiều tính năng mới. Apple Podcast bản trả phí sẽ ra mắt tại 170 quốc gia trong tháng 5.

Apple tiếp tục thể hiện quan điểm tôn trọng quyền riêng tư khi khẳng định AirTag "chỉ theo dõi đồ vật, không theo dõi con người".

Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu Apple ra mắt iPhone vào tháng 4. Tuy vậy model được giới thiệu chỉ là một phiên bản màu sắc mới của iPhone 12. Phiên bản màu tím dự kiến bán ra từ ngày 30/4. Như vậy, dòng iPhone 12 bao gồm 6 màu: đen, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ và tím. Đây cũng là màn giới thiệu iPhone mới ngắn nhất trong lịch sử.

Sau iPhone 12 bản màu tím, Apple tiếp tục giới thiệu AirTag, phụ kiện tìm đổ của Apple chính thức ra mắt với dạng hình tròn. Người dùng có nhiều tùy chọn móc khóa, in hình lên AirTag. Thiết bị sử dụng chip Ultra Wideband (UWB) để định vị, bằng ứng dụng Find My. Người dùng có nhiều tùy chọn móc khóa, in hình lên AirTag. Sản phẩm hỗ trợ kháng nước và bụi chuẩn IP67, pin tròn có thể thay dễ dàng. AirTag có giá 29 USD /chiếc, bộ 4 chiếc có giá 99 USD .

Apple cũng thể hiện quan điểm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường trong buổi ra mắt sản phẩm.

Sau khi giới thiệu series phim Ted Lasso cho dịch vụ Apple TV+, Táo khuyết đã giới thiệu phiên bản mới của set-top-box Apple TV 4K. Những nâng cấp nổi bật trên sản phẩm gồm chip xử lý A12 Bionic, hỗ trợ nội dung HDR với tốc độ khung hình cao, khả năng sử dụng iPhone để căn chỉnh màu sắc hình ảnh của Apple TV và remote mới. Thiết bị có giá 179 USD cho bản 32 GB, và 199 USD cho bản 64 GB.

iMac có thiết kế mới sau hơn 10 năm iMac thế hệ mới chính thức ra mắt với thiết kế vuông vức, 7 tùy chọn màu sắc và chip xử lý M1. Model iMac mới trang bị màn hình 24 inch True Tone với dải màu DCI-P3, 4 cổng USB-C ở mặt sau, cổng tai nghe 3,5 mm ở cạnh trái. Hệ thống tản nhiệt phức tạp bên trong máy được rút gọn còn 2 chiếc quạt nhỏ, một phần đến từ khả năng quản lý năng lượng của chip M1. Thân màn hình của thiết bị có độ mỏng 11,5 mm.

Sau 10 năm, Apple đã thay đổi thiết kế của iMac.

Webcam, micro và loa ngoài của iMac mới cũng được Apple nâng cấp mạnh. Trong đó, độ phân giải webcam tăng từ 720p lên 1080p, khả năng xử lý ảnh tương tự iPhone. Hệ thống thu âm trên máy gồm 3 micro với khả năng lọc tiếng ồn. Máy có tổng cộng 6 loa ngoài, hỗ trợ Dolby Atmos.

iMac cũng là dòng máy tính thứ 4 của Apple trang bị chip xử lý M1, do hãng tự phát triển dựa trên kiến trúc ARM. Theo Apple, chip xử lý mới trên iMac cho hiệu năng xử lý đồ họa gấp đôi so với iMac cũ, tốc độ xử lý nhanh hơn 50% so với "chiếc iMac 21,5 inch nhanh nhất". Về cơ bản, chip M1 trên iMac mới giống với chip trên MacBook Air, MacBook Pro và Mac mini. Dây nguồn nối với iMac mới được thiết kế trùng màu với máy. Người dùng sẽ nối dây với adapter được tặng kèm, cổng mạng Ethernet cũng được tích hợp vào sản phẩm.

iMac 2021 được bán với giá khởi điểm 1.299 USD (4 màu, GPU 7 nhân, 2 cổng Thunderbolt + 2 cổng USB-C, bàn phím Magic Keyboard thường) và 1.499 USD (7 màu, GPU 8 nhân, 4 cổng Thunderbolt, bàn phím Magic Keyboard với Touch ID). Tất cả có RAM 8 GB và SSD 256 GB, người dùng có thể nâng cấp thêm tùy nhu cầu.

Apple cũng giới thiệu loạt phụ kiện cho iMac mới, gồm bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, chuột Magic Mouse và Magic Trackpad với nhiều màu tương tự iMac.

Đúng như dự đoán, Apple ra mắt iPad Pro mới tại sự kiện. Tuy nhiên, điều bất ngờ là iPad mới được trang bị chip xử lý M1. Hãng cho biết CPU 8 nhân giúp hiệu năng máy tăng 50% so với iPad Pro 2020.

iPad Pro 2020 lần đầu có tùy chọn bộ nhớ 2 TB, cho phép lưu nhiều ảnh, video và ứng dụng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, cổng USB-C bên dưới đã hỗ trợ chuẩn Thunderbolt (USB4), giúp người dùng kết nối nhiều loại phụ kiện như màn hình, ổ cứng với tốc độ, băng thông cao hơn. iPad Pro 2021 cũng là máy tính bảng đầu tiên của Apple hỗ trợ mạng 5G.