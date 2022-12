Trực thăng Mỹ tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của IS tại Syria

Một thành viên của IS vẫy cờ tại Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt hai thành viên cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc đột kích bằng trực thăng ở phía Đông Syria vào sáng sớm 11/12, theo Jerusalem Post.

CENTCOM khẳng định cuộc đột kích là kết quả của quá trình lập kế hoạch cẩn thận. Không có thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đột kích.

“Cái chết của các thành viên IS này sẽ phá vỡ khả năng của tổ chức khủng bố trong việc âm mưu và thực hiện các cuộc tấn công gây bất ổn ở Trung Đông”, Joe Buccino, người phát ngôn của CENTCOM, cho biết.

“IS tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của khu vực. Hoạt động này tái khẳng định cam kết của CENTCOM trong việc đảm bảo xóa sổ hoạt động của IS”, ông nói thêm.

Trước đây, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đột kích ở Syria nhằm vào các thành viên IS.

Hồi tháng 10, lính đặc nhiệm Mỹ cũng tiến hành cuộc đột kích bất ngờ bằng trực thăng vào ngôi làng do chính phủ Syria kiểm soát, tiêu diệt một quan chức IS.

