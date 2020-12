Trực thăng bay xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa đáp chuyến bay đến huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) để đưa người bệnh về đất liền cấp cứu.

Trước đó, bệnh nhân B.V.T. (40 tuổi, quê Thái Bình) là nhân viên cảng vụ tại đảo Đá Tây (thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) có biểu hiện đau vùng hạ sườn phải kèm buồn nôn, nôn nhiều lần. Tại quân y đảo Đá Tây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm túi mật cấp do sỏi, điều trị kháng sinh nhưng không thuyên giảm.

Tình trạng ngày càng nặng hơn, bệnh nhân được chuyển tiếp lên bệnh xá đảo tối cùng ngày. Lúc này, ông T. đau bụng quặn từng cơn, hội chứng nhiễm khuẩn và da vàng thấy rõ. Hình ảnh siêu âm cho thấy túi mật, đường mật giãn, có sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ.

Trực thăng bay xuyên đêm ra Trường Sa để đưa bệnh nhân về đất liền. Ảnh: Văn Chính.

Xác định tình trạng bệnh nhân nguy hiểm, cần phẫu thuật gấp và điều trị nội khoa, Bệnh xá đảo Trường Sa tổ chức hội chẩn trực tuyến qua telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chỉ định chuyển về đất liền để phẫu thuật.

Nhận lệnh từ Bộ Quốc phòng và lãnh đạo bệnh viện, trung úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch cùng ê-kíp Binh đoàn 18 nhanh chóng chuẩn bị hành trang, lên đường ra Trường Sa đón bệnh nhân.

Do quãng đường bay khá dài, các bác sĩ phải thay đổi nhiều phương án bay, tăng giảm độ cao và đổi hướng liên tục do thời tiết xấu, mây mù và mưa lớn. Sau cùng, trực thăng tiếp cận được Trường Sa. Sau hơn 12 giờ bay, nhân viên cảng vụ đảo Đá Tây được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã xét nghiệm máu, CT ổ bụng, tổ chức hội chẩn và mổ cấp cứu vào lúc 8h sáng nay (11/12).