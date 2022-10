Trúc Nhân tung MV mới, đánh dấu lần đầu bắt tay Hoa hậu Thùy Tiên

Trúc Nhân hóa chủ tịch, quậy tung văn phòng, đặt KPI làm Hoa hậu Thùy Tiên ngỡ ngàng cùng cái kết bất ngờ là những điểm nhấn khiến khán giả không ngừng replay MV "Vẽ đường cong".

Tối 27/10, ca sĩ Trúc Nhân chính thức tung MV Vẽ đường cong và ngay lập tức “chiếm sóng” mạng xã hội nhờ sự kết hợp cùng Miss Grand Thùy Tiên. Với sự cộng hưởng hiệu ứng từ nhan sắc và biểu cảm bùng nổ của hoa hậu Thùy Tiên, giọng hát bay bổng và diễn xuất đa dạng của ca sĩ Trúc Nhân, phần nhạc lời bắt tai cùng câu chuyện tràn ngập plot twist và tuyên ngôn “Healthy is the new sexy!”, Vẽ đường cong đang tạo nên “cơn sốt” khắp mạng xã hội.

MV quy tụ nhiều cái tên bảo chứng cho chất lượng từ “hit-maker” Khắc Hưng - người sáng tác loạt ca khúc nổi tiếng cho đến đạo diễn mát tay đứng sau nhiều MV vào top xu hướng Đinh Hà Uyên Thư. Đó là chưa kể sự kết hợp giữa giọng hát và diễn xuất của ca sĩ Trúc Nhân cùng tân binh Hoa hậu (HH) Thùy Tiên.

MV mới của Trúc Nhân một lần nữa minh chứng cho khả năng tạo hit “mát tay” của anh chàng. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên HH Thùy Tiên trở thành nhân vật chính trong một MV, điều này khiến cộng đồng mạng háo hức vì khả năng nhập vai của cô.

Thùy Tiên được Trúc Nhân chọn mặt gửi vàng vào vai cô gái nhân viên văn phòng bị sếp và deadline “vùi dập” không thương tiếc. Ảnh: Chụp từ MV.

Xuất hiện đầu MV, Thùy Tiên khiến khán giả giật mình vì ngoại hình không theo chuẩn hoa hậu thường thấy, thay vào đó là một cô nàng công sở đầu bù tóc rối vì phải chạy deadline, bỏ quên vẻ ngoài khiến “gương mặt nhàu nhĩ, tóc tai thì cứ xù xì”.

Trải qua cú sốc tình cảm, Thùy Tiên bắt đầu hành trình thay đổi bản thân dưới tài biến hóa của quân sư Trúc Nhân. Cô nàng được dẫn dắt qua ba căn phòng màu nhiệm: Healthy Beauty - Healthy Body và Healthy Vibe để lột xác toàn diện.

Đúng với thông điệp “Healthy is the new sexy- Sống khỏe vẽ đường cong” - vẻ đẹp thật sự phải được chăm sóc từ trong ra ngoài, không chỉ là tút tát vẻ ngoài mà còn phải kết hợp tập luyện, dinh dưỡng lành mạnh để tạo nên thần thái “chiếm trọn spotlight”.

Cô nàng công sở Thùy Tiên lột xác trở thành “Miss Healthy” với tuyên ngôn “Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong”. Ảnh: Chụp từ MV.

Nhiều khán giả nhận định, giữa muôn vàn sản phẩm âm nhạc, Trúc Nhân luôn chứng minh được nét riêng nhờ cách kể chuyện độc đáo qua những MV chất lượng. Vẽ đường cong tiếp tục là sản phẩm bảo chứng cho lối đi riêng này của Trúc Nhân.

Sự kết hợp nhan sắc và diễn xuất của Trúc Nhân cùng Thùy Tiên không khỏi khiến khán giả thích thú. Từ MV, cộng đồng mạng cũng mang về cả “rổ meme” hài hước, vui nhộn từ biểu cảm của loạt nhân vật chính.

Vẽ đường cong cũng là MV đánh dấu lần đầu tiên Trúc Nhân trổ tài đọc rap vần đơn theo lối fast flow, cho thấy sự biến hóa đa dạng luôn làm mới bản thân của nam ca sĩ. Trong khi đó, Thùy Tiên đóng MV lần đầu nhưng vào vai trơn tru, thể hiện đủ mọi cung bậc biểu cảm làm người hâm mộ phấn khích.

Vũ điệu “vẽ đường cong” tươi vui của MV khiến người xem không ngừng nhún nhảy. Ảnh: Chụp từ MV.

Cái kết bất ngờ và KPI không đụng hàng của “Healthy is the new sexy” khiến nhiều fan “gật gù” đồng tình và hào hứng chia sẻ bởi thông điệp thấu hiểu phụ nữ “Phụ nữ đẹp nhất khi yêu chính mình”.

Mỗi người là một bản thể độc đáo và có vẻ đẹp riêng, hãy yêu lấy vẻ đẹp đó bằng cách “sống khỏe - vẽ đường cong” - đó mới chính là KPI quan trọng mà mỗi người nên theo đuổi. “Healthy is the new sexy - Sister, tell them now!” là câu nói đầy cảm hứng, được lan tỏa theo cách thông minh khiến nhiều người dự đoán Vẽ đường cong sẽ còn liên tục xuất hiện ở top trending trong thời gian sắp tới.