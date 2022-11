Trúc Nhân bị lợi dụng hình ảnh để bán vé

Ca sĩ Trúc Nhân bức xúc khi bị ban tổ chức EIU's Got Talent lợi dụng hình ảnh để quảng bá cho chương trình.

Trưa 11/11, ca sĩ Trúc Nhân thông tin trên trang cá nhân về việc bị ban tổ chức EIU's Got Talent lợi dụng hình ảnh để quảng bá cho chương trình. Cụ thể, giọng ca Thật bất ngờ cho biết anh không nhận show diễn tại sự kiện của EIU (Đại học Quốc tế miền Đông) vào ngày 12/11.

Song ban tổ chức EIU's Got Talent lại đưa hình ảnh của anh trên poster và giới thiệu trong vai trò ca sĩ khách mời đầu tiên của chương trình.

"Thật khủng khiếp. Sao có thể lừa khán giả của tôi như vậy", Trúc Nhân chia sẻ.

Trúc Nhân bức xúc khi bị ban tổ chức EIU's Got Talent lợi dụng hình ảnh để bán vé.

Trao đổi với Zing, đại diện ban tổ chức EIU's Got Talent cho biết trưa cùng ngày, đã có buổi làm việc với quản lý của Trúc Nhân. Ban tổ chức EIU's Got Talent gửi lời xin lỗi đến nam ca sĩ và khán giả. EIU's Got Talent đã gỡ bỏ poster có hình ảnh của Trúc Nhân sau sự việc.

"Ban tổ chức cuộc thi đang làm rõ vấn đề và có câu trả lời cùng hướng giải quyết thỏa đáng cho các bên liên quan. Khi biết được sự việc lần này, với mục đích thể hiện sự tôn trọng hình ảnh của ca sĩ Trúc Nhân khi hợp tác giữa hai bên có hiểu lầm, chúng tôi đã xóa các bài viết liên quan. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến Trúc Nhân và toàn bộ bên liên quan đến sự hợp tác không thành công này", đại diện ban tổ chức EIU's Got Talent cho hay.

Trao đổi với Zing, đại diện của Trúc Nhân cho biết không bình luận thêm về sự việc.

Hiện, nhiều khán giả đã tràn vào fanpage của chương trình EIU's Got Talent và yêu cầu ban tổ chức làm rõ sự việc. Họ đặt câu hỏi về mức độ uy tín và chuyên nghiệp của ban tổ chức sự kiện. Ngoài ra, một số người hâm mộ đã mua vé yêu cầu ban tổ chức hoàn trả số tiền bỏ ra.

Thời gian qua, một số nghệ sĩ đã bị các đơn vị tổ chức sự kiện sử dụng hình ảnh trái phép để bán vé. Ca sĩ Thu Minh từng bức xúc khi xuất hiện trên một poster để quảng bá đêm nhạc mà nữ ca sĩ không tham gia. Thu Minh đã thông báo trên trang cá nhân để người hâm mộ không bị lừa.