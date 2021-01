Trúc Anh, Kaity Nguyễn bật mí bí kíp thoát ế ngày Tết

Mới đây, nhiều gương mặt nổi bật trên mạng xã hội đã hào hứng chia sẻ một bí kíp cầu duyên, "thoát ế" mà ít người biết: Ăn thịt đông ngày Tết.

Valentine năm nay trùng với dịp Tết Nguyên đán, khiến những người lẻ bóng thấy thêm phần áp lực. Lo lắng bị gia đình giục yêu, giục cưới, chưa Tết mà hội “ế bền vững” đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để thoát khỏi tình cảnh này. Trong số vô vàn cách cầu duyên từ cổ tới kim, một món ăn thân thuộc trên mâm cỗ Tết bỗng nổi như cồn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đó chính là món thịt đông.

Thịt đông là đặc sản của xứ lạnh, gồm nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt chân giò, tai heo, thịt gà, mộc nhĩ, nấm hương… Phần thạch trong suốt đẹp mắt tượng trưng cho sự trong trẻo, tinh khôi của một năm mới. Phần nhân hòa quyện và kết dính tự nhiên, ngụ ý về tình cảm lứa đôi hoà hợp.

Chính vì thế, trên mâm cỗ ngày Tết ở miền Bắc thường có sự góp mặt của thịt đông, mang đến lời chúc “trong trẻo vạn niên, tình duyên tốt đẹp” cho các thành viên còn độc thân trong gia đình, cầu mong cho đường tình cảm của người thưởng thức được thuận lợi.

Món thịt đông chứa đựng ý nghĩa đặc biệt.

Hàm ý tốt đẹp của món ngon ngày Tết này không khỏi khiến giới trẻ trầm trồ “ơ mây zing, gút chóp” bởi độ tinh tế của ông bà ta ngày xưa. Đây rõ ràng là một món ăn cầu "thoát ế" thuần Việt, được truyền thừa qua nhiều thế hệ, hứa hẹn không làm dân FA thất vọng như chè đậu đỏ.

Đặc biệt, món “thịt đông thoát ế” càng được quan tâm hơn khi xuất hiện trong MV “Tết có Tường An - Cát tường an khang” của Tường An.

Trong MV, phân đoạn cậu em trai tặng chị gái món thịt đông đi kèm lời chúc mong nhà "đông người" thêm đã khiến cư dân mạng thích thú. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ đây lại là “một cú lừa” sau chè đậu đỏ. Chỉ đến khi ý nghĩa cổ truyền của thịt đông được báo chí nhắc lại, mọi người mới hiểu thịt đông không chỉ có cái tên mang điềm lành mà cả món ăn cũng là một lời chúc may mắn.

Đa số người độc thân đã chia sẻ và kêu gọi bạn bè cùng làm thử. Đi đầu phong trào “thịt đông thoát ế” trên mạng xã hội là hai idol giới trẻ Kaity Nguyễn và Trúc Anh.

Cô nàng Hà Lan và Kaity Nguyen hào hứng thử nghiệm bí quyết thoát ế được dân mạng lan truyền.

Dù độ linh ứng ra sao, thịt đông cũng vẫn là món đặc trưng của ẩm thực ngày Tết tại Việt Nam. Xuân năm nay, bạn có thể trao đi những món ăn ngon như vạn lời chúc thân tình, cầu mong một năm mới cát tường - an khang sẽ đến với mọi người.