Trụ sở Tân Hoàng Minh yên ắng sau khi chủ tịch bị bắt

Trước đó, tối 5/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (61 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 5 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.