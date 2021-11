Trụ sở 100 tỷ của Cục Thuế Bình Định bỏ hoang sau 2 năm hoàn thành

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, lý giải do các nhà thầu chưa được nghiệm thu, bàn giao nên đến nay, công trình chưa thể đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng Bình Định đánh giá công trình đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Công an tỉnh Bình Định cũng đã kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu an toàn PCCC.