Trụ cột Dortmund trở thành người của Bayern Munich

Chiều 23/6, Bayern Munich công bố tân binh Guerreiro. Hậu vệ người Bồ Đào Nha gia nhập đội chủ sân Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa anh và Bayern Munich kéo dài đến hết mùa giải 2025/26.

Đây không phải là thương vụ bất ngờ. Trước đó, giới thạo tin chuyển nhượng đã khẳng định Bayern Munich và Guerreiro đạt thỏa thuận cá nhân. Ngoài ra, đội bóng xứ Bavaria cũng đã chấm dứt hợp đồng với Daley Blind để "dọn đường" cho Guerreiro.

"Khi có cuộc gọi từ Bayern munich, tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Thật vinh dự khi được chơi cho CLB vĩ đại này. Tôi cũng đánh giá cao HLV Thomas Tuchel khi chúng tôi cùng làm việc ở Dortmund", Guerreiro chia sẻ trong ngày ký hợp đồng với đội bóng mới.

"Tôi là một cầu thủ luôn muốn có bóng. Điều tôi muốn là kiểm soát trận đấu và tạo ra cơ hội. Tôi sẽ cống hiến hết mình để chúng tôi giành được nhiều danh hiệu nhất có thể. Đó là triết lý của Bayern Munich", hậu vệ 29 tuổi nói thêm.

Trong khi đó, Jan-Christian Dreesen, Giám đốc Điều hành của Bayern Munich nhận xét: "Guerreiro là một trong những cầu thủ giỏi nhất và ổn định nhất ở Bundesliga trong nhiều năm. cậu ấy đa năng và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đồng thời, cậu ấy hoàn toàn phù hợp CLB. Ban huấn luyện tin rằng cậu ấy sẽ giúp Bayern Munich mạnh hơn".

Guerreiro là hậu vệ cánh hàng đầu tại Bundesliga. Mùa trước, tuyển thủ Bồ Đào Nha chơi 35 trận và gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng, 13 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Ngoài vị trí hậu vệ trái, Guerreiro còn có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ trung tâm.

